Valdir Pereira reclama de buracos e alagamento na travessa Vileta

Os buracos e o alagamento são os problemas que o pedreiro Valdir Pereira, de 58 anos, sofre na travessa Vileta, entre rua Nova e Canal do Galo, no bairro Pedreira. Ele e outros moradores da localidade reclamam que há vários anos convivem com a situação da travessa.

“Eu moro aqui no bairro há 58 anos, nasci e me criei aqui. Hoje em dia está nessa situação, que você está se vendo aí, buraco por todos os cantos. As crianças nem podem mais brincar, jogar uma bola na rua, porque os buracos impedem. Estamos pedindo para a autoridade olhar pela a gente um pouco, porque estamos precisando urgentemente do recapeamento desse asfalto, para ter melhorias para os moradores. Até agora o nosso prefeito ainda está a desejar, mas ando crendo que ele vai olhar para a gente. Ele prometeu e ele vai cumprir. O povo vai cobrar”, assegurou o Valdir.

O pedreiro detalha que quando chove a situação piora com os alagamentos que impedem os moradores de saírem de casa. “Quando chove fica alagado, enche as casas, enche a rua. A gente não sai de casa, porque tem medo de várias situações. Na água contaminada a gente pode pegar uma doença até grave e vir a óbito, não é? Aqui nessa área choveu e encheu”, detalha.

Felizmente, nenhum acidente grave foi registrado no trecho, porém Valdir cobra que seja feita um novo recapeamento para substituir o asfalto que está com vários buracos. “Graças a Deus ainda não. Teve uma batida de moto, mas foi das pequenas, não foi grave. Uma pessoa vem numa moto, numa velocidade, desvia de um buraco, pode pegar um ser humano, pode pegar uma criança, ou um animal. Por isso aqui a gente pede que autoridade olhe um pouco por nós, a gente precisa de uma grande reforma nessa rua. É entulho, buraco, choveu, você pode ficar ilhado, porque não tem como você sair”, destacou.

A reportagem da redação integrada do Grupo Liberal contatou a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) e aguarda resposta.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.