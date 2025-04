Vacinação nas escolas de Belém começa nesta sexta-feira (25): veja como participar

A campanha de vacinação nas escolas da rede pública municipal, inicia nesta sexta-feira, 25, de acordo com a Prefeitura de Belém por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). A ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Superintendência da Primeira Infância. A prioridade são as crianças de 0 a 6 anos, faixa etária com os menores índices de cobertura vacinal na capital paraense. O trabalho será iniciado pelas Unidades de Educação Infantil (UEIs) Catalina I, II e III.

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde na Escola, Conceição Ribeiro, o cronograma completo da vacinação nas demais escolas será divulgado gradualmente no site da prefeitura. “Estamos trabalhando junto com as unidades de saúde da área. As enfermeiras e equipes vão até a escola aplicar as vacinas nas crianças. Para isso, é necessário verificar como está a carteira de vacinação. Quem não tiver o cartão do SUS ou CPF, pode informar o nome da mãe para localização no sistema. É um trabalho em conjunto com as famílias”, explica a coordenadora.

Cronograma e etapas da campanha

A campanha segue diretrizes do Ministério da Saúde, que ampliou as ações de imunização nas escolas públicas em todo o Brasil. Em Belém, o desafio é alcançar as metas de cobertura e fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar e as unidades de saúde da atenção primária.

As equipes de saúde farão uma busca ativa nas escolas, solicitando as carteiras de vacinação das crianças. A partir dessa verificação, será feito o agendamento da imunização, de acordo com a faixa etária e as vacinas em atraso. “As enfermeiras vão olhar criança por criança, ver quais vacinas faltam e agendar a vacinação. A proposta é respeitar a idade e a caderneta de cada uma”, reforça Conceição.

Entre os dias 19 e 22 de maio, será realizada a organização final para aplicação das doses, que ocorrerá entre os dias 26 e 30 de maio. A expectativa é de que, após esse primeiro ciclo nas UEIs do Catalina, outras escolas da rede pública também sejam incluídas.

Vacinas disponíveis

A campanha oferecerá vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, como Pentavalente, VIP, Pneumocócica, Rotavírus Monovalente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetraviral, DTP, VOP, Hepatite A e Varicela. A atualização da caderneta é essencial para garantir a imunização completa e prevenir doenças que podem ser evitadas com a vacinação.

“A vacinação nas escolas é uma estratégia de cuidado ampliado. Estamos com uma cobertura vacinal muito baixa em Belém, principalmente nas crianças pequenas. O Programa Saúde na Escola tem esse papel de articulação entre saúde e educação para garantir que essas crianças não fiquem desprotegidas”, pontua Conceição Ribeiro.