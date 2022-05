Vacinação contra covid-19, sarampo e influenza continua ao longo da semana; confira

As vacinas contra o sarampo, influenza e covid-19 estarão disponíveis para a população de Belém ao longo desta semana, de segunda (23) à sexta-feira (27), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), shopping centers e faculdades, conforme o calendário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A expectativa do Departamento de Vigilância em Saúde é que cresça a taxa de cobertura vacinal, que está baixa para todas as vacinas.

“A intenção é tentar bater as metas, principalmente com relação à sarampo e influenza. Ainda não temos o cálculo da meta ideal para essa semana, porque estamos muito abaixo, com uma média de 6% de cobertura vacinal em sarampo, por exemplo. Precisamos subir bastante. Mas não é só Belém, é o Brasil inteiro”, ressalta o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, Adriano Furtado.

No caso da imunização contra a covid-19, Adriano diz que a principal preocupação é a continuidade do esquema vacinal, pois a capital do estado ainda não conseguiu atingir o ideal de 90% da população plenamente imunizada.

Confira o público-alvo de cada imunizante:

Covid-19: poderão se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose. Também estarão disponíveis doses pediátricas da Coronavac e Pfizer.

Influenza: idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, professores da rede pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Sarampo: a campanha está voltada para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.

Ao longo da semana, a vacinação será nos seguintes locais e horários:

- UBS e Estratégias de Saúde da Família, das 8h às 17h;

- Faculdades (Unifamaz, Fibra e Unama), das 9h às 17h;

- Shopping centers (Pátio Belém, Boulevard, Bosque Grão-Pará, Parque Shopping e IT Center), das 10h às 17h.

“A gente está com um ponto fixo, aos sábados, na Aldeia Cabana, até o dia 2 de julho, funcionando tanto no esquema Drive Thru, como para pedestres também”, ressalta Adriano Furtado.