Vacinação antirrábica chega a 7 bairros de Belém neste sábado

A quarta etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2023 será realizada neste sábado (25), em Belém. Serão 14 pontos de distribuição da vacina, de 8h às 16h, nos bairros: Marco, Umarizal, Campina, Batista Campos, São Brás, Nazaré e Cidade Velha. A ação é realizada em conjunto pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) de Belém.

Podem ser imunizados cães e gatos domésticos e sadios, com idade a partir de três meses, e fêmeas não prenhes. Até o momento, já foram vacinados 125 mil animais na capital paraense, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 79%.

Quem não puder levar seu pet a um dos pontos de vacinação, poderá buscar o imunizante e aplicá-lo em casa. Para fazer o transporte da vacina, é preciso levar uma caixa de isopor com capacidade de 3 litros, ocupada com bastante gelo (em escama) para um armazenamento adequado. A Sesma não dispensará vacina em sacos de gelo, vasilhas plásticas ou isopores com menos de 3 litros de capacidade.

A raiva é uma antropozoonose transmitida aos seres humanos pelo vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, por meio de mordidas, arranhões e lambidas. O risco de letalidade é de aproximadamente 100%; por isso, a imunização dos animais é tão importante.

Confira os pontos de vacinação em cada bairro:

Marco

- Pet Center Norte (Av. Rômulo Maiorana, n. 14 - entre Tv. das Mercês e Tv. Juntaí)

- Praça Emílio Martins (Tv. do Chaco - entre João Paulo II e Pass. Jarina)

- EEEFM Jarbas Passarinho (Av. Rômulo Maiorana, n. 2309 - atrás do Bosque Rodrigues Alves)

- Paróquia São Francisco Xavier (Tv. Mauriti, nº 3971 - entre Pass. Hortinha e Pass. São Marcos)

- DRM/Sesma (Tv. Timbó, n. 2305)

Umarizal

- Praça Brasil (Tv. Dom Pedro I, S/N)

- Praça Pet K9 Índia (Av. Visconde de Souza Franco / Viela Santa Rita Bezerra)

- Unama (Av. Alcindo Cacela)

Campina

- Praça Da República (Av. Presidente Vargas, n. 814)

Batista Campos

- Praça Batista Campos (Tv. Padre Eutíquio, S/N)

São Brás

- Pet Shop Raposo (Av. Almirante Barroso, próx. ao Mercado de São Brás)

- Espaço Bicho Pet Shop (Tv. Castelo Branco, n. 901 - ao lado da Creche Lar Cordeirinho de Deus)

Nazaré

- Centro Universitário Fibra (Av. Gentil Bittencourt, n. 1144)

Bairro Cidade Velha

- Praça Amazonas (Tv. Honório José dos Santos, S/N)