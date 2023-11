Vacinação antirrábica: campanha para cães e gatos chega a 8 bairros de Belém neste sábado

A campanha de vacinação antirrábica chega a 8 bairros de Belém neste sábado (11). O serviço gratuito será das 11h às 16h, em 45 pontos de vacinação, distribuídos entre os bairros do Tapanã, Coqueiro, Sideral, Parque Verde, Bengui, Cabanagem, Pratinha e Mangueirão. Uma ação da Secretária Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A meta é aplicar a vacina em 29 mil cães e gatos.

O público-alvo são animais domésticos caninos e felinos a partir de três meses de vida saudáveis, e fêmeas não prenhas. Para vacinar, os felinos devem ser acomodados em caixas de transporte e os caninos com coleiras e focinheiras. Já para aplicar a vacina a domicílio, o tutor deverá se dirigir ao posto de vacinação com isopor de capacidade de 3 litros e bastante gelo no recipiente para armazenar a vacina.

Conforme explicado pela Sesma, essa vacinação é necessária para controlar a circulação do vírus da raiva entre cães e gatos em todo o município de Belém. A imunização também reduz o risco da exposição da população ao animal contaminado pelo vírus rábico.

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura ou lambedura. Essa doença apresenta letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer.

Serviço:

Campanha de Vacinação antirrábica para cães e gatos em Belém

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: das 11h às 16h

Local: 45 pontos de vacinação, distribuídos entre os bairros do Tapanã, Coqueiro, Sideral, Parque Verde, Bengui, Cabanagem, Pratinha e Mangueirão



Postos de Vacinação:

Tapanã:

- UMS Tapanã. Rua São Clemente, 3300.

- ESF Tapanã II. Pass. São Francisco, s/n, entre Haroldo Veloso e Uberaba.

- ESF Tapanã III. Conjunto Cordeiro de Farias, AL. 31, nº75.

- Centro de Convivência Zoé Queiros. Av. Bruno Sechi, sn - al.29.

- Emeif Gabriel Lage. Rua Irmã Adelaide, Sn.

- Ass. de Moradores do Residencial Viver Primavera. Estrada do Ranário.

- Quadra Carnavalesca do Fiofó. Rua Haroldo Veloso- Esq. com a 3ª Rua.

-Associação de moradores do conjunto Tapajós. Rua Belém, nº01.

- Ass. Semente Geradora do Tapanã. Rua 02 de julho, qd 3, nº261-Bairro da Fé

- Hospital Público Veterinário. Rod. do Tapanã, nº 281.

Coqueiro:

- UMS Satélite. Conj. Satélite we-08, s/n

- Sede dos Veteranos do Futebol. Praça Central do Conjunto Pedro Teixeira - rua 2

- IBIFAM (Centro Comumitário). Rod.Augusto Montenegro, s/n

- Cond.Cidade Jardim 2. Av. Augusto Montenegro ao lado do Laboratório Beneficiente.

- Escola Sílvio Leandro. Rodovia Mário Covas s/n

- Colégio Cristo redentor. Rua dos Comerciários, nº 108

Sideral:

- EEE. F Pedro Marques. Rua Sideral, nº 101

- Escola Nagib Coelho. Conj. Ariri, Av. Central qd. 25 prox. à Cosanpa nº 550.

- Pet Shop Sideral. Av. São Pedro,q52, nº59.

- Pet Shop Sideral. Conj. Xingu, qd 11, nº 63

Parque Verde:

- ESF Parque Verde. Av. Padre Bruno Sechi, antiga rua Yamada, s/n.

- CRAS Tapanã. Av. Padre Bruno Sechi, Rua das Rosas.

- Ass. Mulheres em Ação. Res. Rui Barata, rua 30 de agosto, nº30

Bengui:

- UMS Bengui II. Passagem Maciel

- Casa de Morador - antigo Bar do Arrocha – Piçarreira. Rua José Ribamar, entre pass.Alacid Nunes e rua São José, nº41.

- EMEIF Gilvania Márcia Barros- Pass. Pratinha, sn - esq. Rua São Clemente.

- EMEIF Augusto Meira Filho. Rua Lameira Bittencourt, Sn.

- Escola Maria Amoras. Rua São Pedro nº 56.

- Supermercado Mateus Bengui. Estrada do Bengui.

- Escola Waldomiro Rodrigues Oliveira. Rua São Bento nº 02

Cabanagem:

-UMS Cabanagem- Centro Comunitário. Rua São Paulo s/n ao lado da UMS Cabanagem.

- Comunidade São Francisco de Assis. Rua Bom Sucesso Qd. 184.

- ESF Panorama XXI. Panorama XXI, QD 24, Casa 11.

- EMEIF João Carlos Batista. TV. Cristina Cardoso, Sn

-Clínica Pet Panorama. Rua principal do Conjunto Panorama XXI

Pratinha:

- UMS Pratinha. Rod. Arthur Bernardes, sn.

- Escola Eunice Weaver. Rod. Arthur Bernardes- Rua Capricórnio.

- ESF Pratinha I. Rod. Arthur Bernardes, rua nova 198, em frente ao Hotel Estrelinha.

- Igreja Quadrangular. Rua Jerusalém - próx. caixa d´água.

- ESF Pratinha II. Rodovia Arthur Bernardes, Rua Liberal, quadra 07 nº 22.

- EEEF Estrada Nova. Rod. Arthur Bernardes - pass. John Engelhard, sn

Mangueirão:

-USF Carmelândia- Rod. Augusto Montenegro, rua Tancredo Neves, quadra 07 nº 04.

- ESF Mangueirão. Rod. Dos Trabalhadores, passagem São João nº 03.

- Escola Walter Leite. TV. Quatro nº 72

Una:

- ESF Una. Tv. Jarbas Passarinho nº 29, entre rua do Una e Rodovia Transcoqueiro.