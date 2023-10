Usuários reclamam de atendimentos na UPA da Sacramenta, em Belém

Falta de medicamentos, superlotação de áreas, redução de equipes em horários de pico e demora no encaminhamento de pacientes para tratamentos especializados. Essas são algumas das reclamações feitas por usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, em Belém.

Para quem precisa dos serviços da Unidade, a situação é de angústia e incertezas quanto ao desfecho do tratamento de familiares e amigos. Moradora do bairro Marambaia, Gabriele Ferreira espera, desde domingo (15), a transferência do pai para um centro especializado em colecistectomia, que é a cirurgia de remoção de cálculo biliar (pedra na vesícula).

“A situação dele vem se agravando, com crises de dor e febre. Outras pessoas têm passado pela mesma situação e nós já fizemos de tudo para a transferência dele, mas a informação é de que está tudo ocupado nas outras unidades. Estou muito preocupada porque a situação dele está ficando muito difícil e a medicação, ainda que feita regularmente, é para ele conseguir resistir”, conta Gabriele.

A rotina é semelhante à vivida pelo autônomo Carlos Mendes. Há cerca de uma semana ele divide a função de acompanhante do vizinho Raimundo Serra, que também foi diagnosticado com pedra na vesícula. Para Carlos, um dos principais problemas é a redução de profissionais nos horários em que o fluxo de atendimento é maior.

“Durante a manhã, a situação é até organizada. Mas durante a noite é um sufoco porque chega muita gente, as salas ficam sufocadas. Isso é um risco para os acompanhantes e para os pacientes. De manhã tem estagiários, muitos enfermeiros e médicos, mas à noite há uma redução aí fica difícil de atenderem a gente”, relata Carlos Mendes.

O autônomo Carlos Mendes relata os problemas da unidade (Ivan Duarte / O Liberal)

Monitoramento

A UPA da Sacramenta é monitorada pelo Ministério Público do Pará desde novembro do ano passado, quando um processo administrativo foi instaurado pelo Ministério com recomendações para a melhoria do atendimento da unidade.

No início do mês, a UPA recebeu uma nova visita do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) do Ministério. No relatório preliminar, problemas como superlotação, insuficiência de medicamentos, deterioração de parte do prédio, do mobiliário, além de irregularidades na identificação e descarte de medicamentos e a ausência de bomba de infusão para administração de drogas vasoativas.

As críticas no local são evidentes (Ivan Duarte / O Liberal)

Na época, o Ministério ressaltou que o pleno funcionamento das unidades de saúde é uma forma de garantir o acesso dos cidadãos a serviços de qualidade e que tomará as medidas necessárias para garantir que as irregularidades sejam corrigidas e que a população receba um atendimento adequado e seguro.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (19), o MPPA informou que, segundo a Promotora Elaine Castelo Branco, que acompanhou a visita à UPA da Sacramenta, o relatório completo ainda não foi concluído pelo GATI, tendo somente o relatório de monitoramento da Promotora, que inclusive está presente na matéria. “Por isso, ainda não há como responder tais perguntas de forma precisa. Sobre os demais questionamentos, reiteramos que a administração da unidade de saúde será notificada sobre as constatações feitas durante a visita assim que sair o resultado total do referido relatório”, detalha a nota.

Posicionamento

Em nota divulgada dia 5 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém informou que não foi notificada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) sobre relatório de visita à unidade. Ainda segundo o órgão, a unidade de saúde da Sacramenta está passando por reforma e revitalização do espaço, com climatização e troca gradativa do mobiliário.

"A reforma predial, que teve início no mês de setembro, inclui ainda a pintura predial, recuperação de áreas com infiltração e mofo, substituição de fechaduras, adequação estrutural da Central de Material de Esterilização, além da manutenção da rede de esgoto e hidráulica. A Sesma reforça que, apesar de receber um alto fluxo de pacientes, a unidade não está com superlotação”

Sobre o acondicionamento de resíduos descartados, o órgão afirma que o mesmo é feito de acordo com a legislação. Assim como a reposição de medicamentos e de material padrão que é feita semanalmente, com a impressão de rótulos e distribuição nos postos de enfermagem. Na ausência desses, a equipe é orientada a realizar a identificação direto no frasco da solução com caneta piloto.

Sobre as bombas de infusão, a Sesma informa que a unidade possui 12 unidades do equipamento, que são utilizadas conforme a necessidade, na administração de medicamentos aos pacientes, especialmente drogas vasoativas", completa o comunicado do dia 5 de outubro. A reportagem solicitou uma nova nota para a Sesma nesta quinta-feira (19). Não houve retorno até o fechamento desta edição.

Possibilidade de paralisação

De acordo o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), profissionais da categoria que atuam em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em Belém devem paralisar as atividades no próximo dia 21 deste mês. O motivo é um atrasono pagamento de salários e outros provimentos.

A categoria afirma que o último pagamento recebido é referente ao mês de junho e que os valores deveriam ser repassados em até 45 dias após o mês de plantão desempenhado. Ainda de acordo com a categoria, uma das unidades afetadas pela paralisação será a UPA do Jurunas.

Em nota, a Sesma informa que os “repasses para a empresa InSaúde estão programados para serem realizados até esta sexta-feira (20). Sobre atrasos e regularização de salários, a empresa deverá dar um retorno aos profissionais vinculados e contratados por ela para atuarem nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia, Jurunas e Terra Firme”, diz a nota da Sesma.