Usuários do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo denunciam larvas na alimentação das crianças

Pais e responsáveis pelas crianças hospitalizadas no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, fizeram protesto, na manhã desta terça-feira (20), para reclamar de uma série de problemas da unidade de saúde. E uma delas é a alimentação de má qualidade distribuída às crianças. Inclusive, já fizeram vídeos para mostrar que identificaram larvas na alimentação.

A informação que se tem é que os responsáveis estão indignados com uma série de problemas que estão enfrentando no hospital. Inclusive, chegaram a enviar um documento à Diretora do Conselho Estadual de Saúde elencando os principais pontos do descaso. Os acompanhantes das crianças dizem que a comida é de péssima qualidade, assim como o tratamento por parte dos funcionários. E também comentaram sobre a infraestrutura do espaço, que está cheio de goteiras.

Ainda com relação à infraestrutura, os usuários da unidade de saúde dizem que os equipamentos estão sucateados. Faltam lençóis e toalhas. E o que são fornecidos estão totalmente ou parcialmente sem condições de uso. As poltronas e macas estão rasgadas, pias com vazamentos, leitos sem condições, bombas de infusão com defeito e mau funcionamento. Faltam também medicamentos e quando os pais reclamam ao verem os filhos com dor, os funcionários não dão tratamento adequado.

O que disse à Sespa?

Em nota, a Sespa informa que encerrou o contrato com a empresa fornecedora de alimentos no hospital Oncológico Octávio Lobo e esclarece que a OS que Administra o hospital foi notificada.