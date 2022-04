UsiPaz contribui para o lazer e formação profissional em Marituba

De acordo com o titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Ricardo Balestreri, a Usina da Paz Nova União, inaugurada em 19 de março passado, vem cumprindo o seu objetivo de oferecer oportunidades e resgatar a autoestima da população, com atividades de empreendedorismo, formação profissional, cultura, entre outras. Com informações da Agência Pará.

"(A UsiPaz) está reunindo jovens que muitas vezes ficavam com parte do seu tempo ocioso, por falta de alternativas, e agora passam a realizar atividades esportivas, de cultura, oficinas, reforço escolar. Mas, igualmente, cuidamos da qualificação dos adultos. O bairro acaba tendo um quadro de pessoas mais habilitadas para o trabalho, com melhores ganhos e passando a acreditar mais em sí mesmas", afirmou o secretário.

Ricardo Balestreri enfatizou as ações da UsiPaz Nova União "são só o começo de uma gama de atividades que os moradores, em Marituba, estão vivendo. E nós estamos muito felizes em oportunizar esses caminhos de melhoria de vida, felizes em fazer parte de tudo isso", destacou.

O Complexo comunitário, em Marituba, tem atividades voltadas para crianças, jovens, adultos e idosos. Moradora do bairro Uriboca, Paula Soares, conseguiu a RG da filha mais velha nesta segunda-feira (18).

"Hoje em dia a gente tem dentista, esporte, lazer, tudo de graça. Serviços como esses a gente até tinha antes da Usina, mas precisava pagar e a gente não tem condições para isso, e aqui tem qualidade, conforto, apoio, a gente é bem recebido, a gente se sente bem e volta", afirmou Paula Soares, acompanhada dos dois filhos, a menina e um garotinho de colo.

A dona de casa, Ana Cristina Espíndola, contou, nesta terça-feira (19), que tem conseguindo bem-estar graças à seriedade e responsabilidade da equipe médica que trabalha no complexo. “Eu vim dia 07 (de abril) para a consulta com a clínica, fui bem recebida, consegui meus exames, a minha endoscopia já vai sair na quarta-feira, meu eletro vai sair agora dia 25, então eu achei super rápido", contou.

"Não é aquela demora, como no posto de saúde, que são dois meses de espera. Eu estou achando excelente o atendimento, a estrutura, os outros serviços como o esporte, para ajudar as crianças né que não podem pagar, então para mim está perfeito", acrescentou Ana Cristina.

A Usina da Paz Nova tem espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

SERVIÇO

O complexo funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 14h.