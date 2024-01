Usinas da Paz terão vacinação contra covid-19 e Influenza a partir de quarta-feira (24)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai disponilizar doses das vacinas contra covid-19 e Influenza, a partir desta quarta-feira (24), em cinco Usinas da Paz localizadas em Belém: Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem. O objetivo é ampliar o alcance da vacinação contra essas duas doenças.

A ação prosseguirá até o dia 29 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira, nos horários de funcionamento de cada Usina. O objetivo é imunizar o público-alvo para enfrentar o inverno amazônico, período com maior circulação viral e de transmissão da gripe na região.

A vacinação será feita pelos profissionais do 1º Centro Regional de Saúde (1º CRS) da Sespa. No sábado (27), quando ocorrerá o Dia "D" de Vacinação contra a gripe, essas cinco Usinas da Paz vacinarão normalmente.

A vacina contra Influenza é segura e protege contra os três principais vírus em circulação no Brasil durante o inverno. A fabricação é feita com vírus inativados, fragmentados e purificados, sem nenhum risco de induzir à doença. “As pessoas que tomarem a vacina terão bem menos chances de desenvolver complicações, reduzindo internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza”, explica Daniele Nunes, diretora de Epidemiologia da Sespa.

A vacina também ajuda a proteger os mais vulneráveis às doenças graves associadas à gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e a descompensação de quadros de doenças pré-existentes, que podem levar à morte.

No caso da vacina contra a Covid-19, as pessoas devem levar seus cartões de vacinação para verificar e ajustar o esquema de proteção. Podem se vacinar contra a Influenza todas as pessoas acima de seis meses de idade.