UPAs da Marambaia e do Jurunas: no 2º dia de paralisação, pacientes voltam para casa sem atendimento

Nesta terça-feira (12), no segundo dia consecutivo de paralisação dos médicos nas Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros do Jurunas e da Marambaia, em Belém, mais pacientes voltaram para casa sem atendimento. Alguns relataram que nem sabiam que essas unidades estavam sem serviço integral. E também informaram que foram orientados por funcionários das UPAS a procurarem outro local para atendimento.

A vendedora Cristina Tavares, 43 anos, foi à UPA do Jurunas no fim da manhã com queixas de dor de cabeça, febre e fadiga. Entretanto, não conseguiu assistência. "Acho que estou com virose, porque estou com febre e esses outros sintomas. Não sabia que estava sem serviço, é um transtorno. Vou ter que procurar outra UPA", relata.

Vendedora Cristina Tavares (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Valéria Sales, balconista, 32 anos, também ficou frustrada na UPA do Jurunas no fim desta manhã. Ela não conseguiu atendimento para o filho, que teve sintomas de reação alérgica. "Vim pedir socorro para meu filho, mas me falaram que não estão atendendo. Mandaram eu procurar uma UPA por perto, como na Terra Firme ou no Guamá. Meu filho de 16 anos foi fazer tratamento dentário e está com reação alérgica à amoxicilina. Com o rosto inchado", comenta.

Balconista Valéria Sales (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Os médicos deliberaram pela parada, restringindo os atendimentos a 30% do fluxo, mantendo assistência somente aos pacientes com prioridade laranja e vermelha - de acordo com a classificação de Manchester, "seguindo o que está preconizado legalmente", justificaram. Essa situação seguirá "até que seja efetuado o pagamento dos mês em atraso (junho) e diante do compromisso legal em assumir um cronograma organizado e justo para o recebimento dos plantões médicos".

A razão da parada é o atraso do pagamento dos plantões médicos exercidos nestas unidades, por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O último pagamento realizado foi referente ao mês de maio de 2023, pago no dia 4 de agosto de 2023. O pagamento referente ao mês de junho, que deveria ter sido efetuado, encontra-se em atraso. "Vale ressaltar que os pagamentos estão sendo realizados cada vez mais com atrasos, tornando a situação intolerável", diz a categoria.

Histórico

A paralisação começou à zero hora da segunda-feira (11), por tempo indeterminado, até que ocorra o cumprimento das exigências da classe. E uma das principais exigências é a atualização de pagamentos. De acordo com o comunicado de paralisação emitido pelos trabalhadores das unidades ao Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), os médicos deliberaram "paralisação nos atendimentos a partir de 72h do dia 08/09/2023, por período indeterminado".

Na segunda-feira (11), a Sesma informou que já estava realizando as tratativas devidas para evitar a paralisação dos serviços de saúde à população atendida pelas UPAs Jurunas e Marambaia. A reportagem tenta contato com a Secretaria para atualizar como ficam essas tratativas nesta terça.