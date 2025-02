UFPA realiza trote solidário e sustentável para recolher material didático

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realizará mais uma vez o Trote Solidário e Sustentável “O Papel do Calouro da UFPA”. Os aprovados no Processo Seletivo (OS) 2025 podem doar materiais didáticos que utilizaram para estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na UFPA.

Os livros usados, apostilas, cadernos, rascunhos e outros materiais poderão ser reaproveitados por bibliotecas comunitárias ou serão destinados a às cooperativas de catadores de materiais reaproveitáveis e recicláveis. O trote ocorrerá durante a Semana do Calouro da UFPA que neste ano será realizado na terceira semana de abril.

Desde 2012, o Trote Solidário e Sustentável da UFPA já destinou 21.448,546Kg às cooperativas de catadores da Região Metropolitana de Belém. Os materiais são entregues à Cooperativa de Catadores de Materiais e Recicláveis (COOTPA). Já os livros e as apostilas em bom estado de conservação foram separados e destinados ao Cursinho Preparatório Esperança, da Universidade do Estado do Pará (UEPA). “A expectativa será de superar a quantidade dos materiais arrecadados, que em 2024 foi de 2.978,500Kg e, com isso, beneficiar os catadores de materiais reaproveitáveis e recicláveis”, destacou Lucia Almeida, técnica da prefeitura da universidade da UFPA.

A realização do Trote Solidário e Sustentável é uma forma de acolher os estudantes e, ao mesmo tempo, proporcionar reflexões sobre a importância do papel de cada um para a comunidade. O simples gesto de separar o material que foi utilizado durante o percurso estudantil pré-universitário – tais como, cadernos e apostilas, entre outros papéis – para doação às cooperativas de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis tem um papel importante na ampliação da renda desses trabalhadores, proporcionando mais oportunidades e dignidade aos trabalhadores e suas respectivas famílias, além de despertar a consciência socioambiental dos participantes ao darem uma destinação adequada ao material que seria descartado.

A participação na ação é aberta, e as doações poderão ser realizadas durante a Semana do Calouro, em abril, com a entrega do material no caminhão do projeto, que ficará estacionado nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus Básico da UFPA.

Entretanto, a Coleta Seletiva da UFPA é permanente. O material pode ser entregue das 8h às 12h e de 14h às 16h, no Espaço de Armazenamento Temporário da Coleta Seletiva da UFPA, próximo ao Setor de Transportes da UFPA, no prédio da Prefeitura Multicampi, ao primeiro portão da Cidade Universitária ou nos Locais de Entrega Voluntária (LEV), distribuídos pela Cidade Universitária.

Serviço:

Trote Solidário Sustentável “O papel do Calouro da UFPA”.

Período: durante a Semana do Calouro 2025

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: estacionamento ao lado do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN)

Contatos: 3201-7370 / 98866-1482 ou coletaseletiva@ufpa.br