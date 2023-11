Uepa disponibiliza consultas dermatológicas gratuitas neste sábado, em Belém; veja como participar

Uma ação de saúde ofertará consultas dermatológicas neste sábado (2), das 9 às 15 horas, no Serviço de Referência Especializado em Dermatologia, na Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/Campus II), em Belém.

Em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o atendimento em alusão ao Dezembro Laranja é aberto à população e os interessados devem comparecer ao local portando RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A campanha Dezembro Laranja tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção do câncer de pele. O atendimento na Dermatologia da Uepa/CCBS para casos suspeitos de câncer de pele é gratuito e não precisará de encaminhamento prévio nesta ação.

O câncer de pele é o câncer mais comum do ser humano com cerca de 185 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). De acordo com o Painel de Oncologia do Ministério da Saúde, o Pará registrou 633 casos de câncer de pele em 2022. A médica dermatologista e professora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Elcilane Gomes é uma das coordenadoras regionais da ação.

Serviço:

Abertura: 02/12/2023 09h00

Encerramento: 02/12/2023 15h00

Local: Serviço de Dermatologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/ Campus II), em Belém

Endereço: Travessa Perebebuí, 2623, no bairro do Marco, em Belém.