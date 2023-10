TV Liberal promove programação especial aos colaboradores pelo “Outubro Rosa”

A TV Liberal preparou uma programação especial aos seus colaboradores para a campanha "Outubro Rosa", as atividades encerram nesta quinta-feira (26), com tratamentos de limpeza de pele, maquiagem, corte de cabelo e entre outros serviços.

Ana Maura Lopes, coordenadora de Serviço Social e Benefícios da TV Lliberal, explica que a empresa todos os anos promove esse tipo de ação com o intuito de manter os colaboradores atentos a diferentes questões que envolvem a saúde.

"Esse tipo de programação faz parte do nosso cronograma de qualidade, pois a nossa intenção é fazer com que os colaboradores estejam sempre atentos e cuidadosos com a saúde", pontua.

A programação começou nesta quarta (25) com uma palestra "Câncer de Mama: Sintomas, autoexame e prevenção", além dos serviços de atenção à saúde com Dosagem de Glicemia, Aferição de Pressão arterial, Testes rápidos: HIV, Hepatites B e C e Sífilis . E massagem relaxante de Auriculoterapia.

Ana Maura destaca sobre a receptividade dos colaboradores, que marcam presença e usufruem do que é proporcionado. "A gente fica feliz com a participação de todos, pois é uma atividade que envolve todos nós. É muito importante destacar sobre a conscientização dos homens também a fazer o exame de mama", pontua Ana Maura.