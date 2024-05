Túnel do Entroncamento amanhece alagado na manhã desta quinta-feira, em Belém

O túnel do Entrocamento registra alagamento na manhã desta quinta-feira (9). Por volta das 6h50, havia um engarrafamento desde o Castanheira Shopping. Esse tem sido um problema recorrente.

Segundo as pessoas que passaram pelo local, o túnel está muito alagado, e a água chega à metade das rodas dos carros, cujos condutores trafegam com dificuldade por aquela área. Esse problema ocorre tanto no sentido Belém quanto no sentido Ananindeua.