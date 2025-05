Trezena de Santo Antônio começa no dia 31 deste mês em Belém; confira a programação

A Trezena de Santo Antônio, considerado santo casamenteiro e das causas cotidianas, está chegando. A festividade, organizada pela Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, em Belém, inicia no dia 31 deste mês e vai até 29 de junho.

No dia 31 de maio, a Trezena começa às 16h45 na capela do Pão de Santo Antônio. Na ocasião terá a Missa e Coroação de Nossa Senhora. Do dia 1º de junho até o dia 12, a Trezena inicia às 8h45 e a missa é celebrada às 9h. Durante esse período, terá venda de comidas típicas e bazar após as comemorações.

No dia 13 do próximo mês, data de Santo Antônio, ocorre a Procissão de Santo Antônio pelas dependências e lateral da casa com a rua Paes de Souza. Às 9h, haverá missa na capela.

VEJA MAIS

Assim como aconteceu no ano passado, a data do Arraial Junino do Pão de Santo Antônio não será no dia do santo. Desta vez, a festa será realizada em 29 de junho no Galpão 3 da Estação das Docas, das 16h às 22h. Em 2024, a data escolhida foi no dia 5 do mesmo mês. Socorro Morgado, presidente da Instituição de Longa Permanência, Pão de Santo Antônio, referência no acolhimento de pessoas idosas em Belém, contou que terá “atrações musicais, sorteio de brindes e prêmios, além da venda de comidas típicas”.

A entrada para a festa está sendo vendida no valor de R$ 40 e pode ser feita mediante pagamento espécie no local do evento ou via PIX para Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio. O dinheiro arrecadado será revertido para assistência dos idosos residentes na instituição.

Fundada em 13 de janeiro de 1930, a Casa do Pão de Santo Antônio surgiu de uma promessa feita por Ernestina Cerqueira Magalhães a Santo Antônio, após a recuperação de seu esposo de uma grave enfermidade. Desde então, a instituição se tornou referência no acolhimento de idosos na capital paraense, atendendo atualmente cerca de 70 residentes, mas com capacidade para 100. A instituição é privada, sem fins lucrativos, e se mantém por meio das mensalidades dos residentes, doações privadas e promoções.

Confira a programação

31/5 - Trezena às 16h45 - Capela de Santo Antônio

1º/6 a 12/6 – Trezena às 8h45

13/6 – Procissão de Santo Antônio pelas dependências da casa às 8h30.

29/6 - Arraial Junino do Pão de Santo Antônio

Arraial Junino do Pão de Santo Antônio

Data: 29/6

Horário: das 16h às 22h

Local - Estação das Docas, Galpão 3

Entrada: R$ 40. O pagamento espécie no local do evento ou via PIX para Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio.