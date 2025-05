Três cães vítimas de maus-tratos são resgatados em operação no bairro do Castanheira, em Belém

Três cachorros em situação de maus-tratos foram resgatados nesta terça-feira (29), no bairro do Castanheira, em Belém, durante uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil, Prefeitura de Belém e Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda), com apoio de outras autoridades. A ação integra as atividades do “Abril Laranja”, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra animais.

O resgate foi resultado da triagem de cerca de 900 denúncias recebidas por canais oficiais, como o Disque Denúncia (181). No local, os agentes encontraram um cenário de abandono e negligência. Um dos cães estava preso a uma corrente sob um telhado, em um espaço minúsculo, sem acesso à água ou comida. Visivelmente desnutrido, o animal demonstrava desespero ao vasculhar o chão em busca de restos de alimento no momento em que foi retirado da residência. No fundo do quintal, outros dois cães foram localizados, também amarrados e em condições precárias.

O primeiro animal resgatado foi encaminhado ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, onde recebeu os primeiros atendimentos. Após estabilização, ele será levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde continuará em tratamento até estar apto para adoção. As autoridades não informaram se os dois outros cães também foram levados para atendimento veterinário.

A responsável pelos animais foi autuada por crime de maus-tratos e será ouvida na Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), que conduz as investigações do caso.

Para a secretária de Proteção e Defesa Animal, Eliana Uchôa, o resgate revela a importância das fiscalizações e do envolvimento da população. “Operações como essa são essenciais. O animal resgatado hoje, está em um estado lamentável, desidratado e anêmico, o que é inadmissível. Um animal de rua, muitas vezes, está em melhor estado, o que evidencia a crueldade humana. Essas ações não apenas salvam vidas, mas também servem como alerta e inibem novos casos de maus-tratos”, afirmou.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Belém tem ampliado as políticas públicas voltadas à causa animal. Entre as ações estão a sanção da Lei nº 10.126, que garante acesso a alimento e água para animais em situação de rua, a ampliação do Programa Belém Animal e o envio à Câmara Municipal de um projeto de lei que propõe a duplicação da multa para crimes de maus-tratos. Também foi anunciado recentemente a criação do Batalhão Ambiental da Guarda Municipal de Belém.