Trânsito de volta para Belém é tranquilo na noite deste domingo (30)

Quem decidiu voltar para Belém neste domingo (30), depois de aproveitar o último final de semana de julho nas praias e balneários do Pará, encontrou uma BR-316 sem congestionamento. No início da noite, por volta de 18h10, o movimento de carros que passava pelo posto de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), em Ananindeua, era intenso. Porém, mesmo com a presença de vários ônibus de viagem que retornavam, o trânsito fluia com tranquilidade. A entidade acredita que um maior contingente de automóveis seja registrado nas últimas horas do dia.

Segundo a autarquia, para um final de período de férias, o fluxo foi bom durante todo o dia, só havendo uma ocorrência de acidente no KM 3 da BR-316. Entretanto, a situação não envolveu problemas frequentes vistos em veraneio, como alcoolemia e superlotação: um motociclista colidiu com um carro - ele teve escoriações e foi socorrido. O balanço geral envolvendo acidentes e autuações só será divulgado posteriormente, após o Detran compilar os dados.

Congestionamento deve ser registrado hoje

A tendência é que já nas primeiras horas desta segunda-feira (31) um engarrafamento comece a ser registrado, pois muitos veranistas vão deixar para retornar apenas no último dia do mês.

Estratégia

Uma das estratégias adotadas pelo Detran para melhorar o fluxo e diminuir a probabilidade de congestionamento, tanto no sentido de quem deixa, quanto de quem volta para a cidade, foi aumentar o tempo do semáforo localizado próximo ao posto de fiscalização. De acordo com informações da entidade, a medida melhora o escoamento e faz o trânsito fluir com mais facilidade, o que tem funcionado bastante para o veraneio de 2023.