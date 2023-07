Terreiro oferece serviços de cidadania na 13ª Festividade à Cabocla Mariana em Outeiro

O Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana realiza, neste sábado (29), a 13ª Festividade à Cabocla Mariana no distrito de Outeiro, em Belém. A programação afrorreligiosa e social inicia às 8h, com oferecimento de serviços de cidadania à comunidade, e tambor a partir das 17h. A casa espiritual fica localizada na Travessa Doutor Evandro Bona, nº 3380 - Itaiteua (Outeiro).

“Bela Turca”, “Arara Cantadeira”, “Rainha da Marinha Brasileira”. Essas são algumas das atribuições dadas à cabocla Mariana, uma entidade espiritual bastante cultuada por religiões de matriz africana, como a umbanda e o tambor de mina, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. De acordo com a tradição, Mariana foi uma princesa da Turquia, que fugiu de navio na época das cruzadas. A embarcação teria sido levada pelas correntezas e se desviou, vindo a naufragar na costa maranhense, onde ela teria se encantado junto às irmãs Jarina e Herondina.

A ialorixá Suely de Iansã, que se considera filha da cabocla Mariana, diz que a entidade é bastante invocada em situações de doença e que ela sempre está disposta a levantar os filhos. “Ela é uma mãe maravilhosa e presente, que atua na linha de cura, trazendo saúde e bem-estar para os seus filhos. Em qualquer situação de aflição, pode recorrer à cabocla Mariana, que ela estará presente”, conta a sacerdotisa.

Vários serviços serão oferecidos à população. (Divulgação/ Lua Xavier)

À frente da programação há mais de uma década, Suely de Iansã conta que, desde o ano passado, a festividade passou a oferecer serviços à comunidade. “É uma extensão do trabalho que o terreiro desenvolve semanalmente com a doação do sopão solidário. A gente convida diversos parceiros, que se somam à causa de combate à intolerância religiosa e de trazer desenvolvimento ao Itaiteua, uma comunidade com famílias muito carentes, que não têm acesso muitas vezes a serviços básicos de cidadania”, explica a mãe de santo.

A ação é uma realização do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana com apoio de diversos órgãos, como a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará (Segup), a Comissão de Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Pará (OAB/PA), a Mandata Coletiva Bancada das Mulheres Amazônidas e a Vereadora Bia Caminha.

A programação afrorreligiosa e social inicia às 8h, com oferecimento de serviços de cidadania à comunidade. (Divulgação/ Lua Xavier)

Serviço

13ª Festividade à Cabocla Mariana

Local: Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana - Travessa Doutor Evandro Bona, nº 3380 - Itaiteua (Outeiro)

Data: 29/07/2023

Programação

Ação social (a partir das 8h)

Emissão de documentos

Atendimentos jurídicos

Atendimentos médicos

Doação de absorventes

Distribuição do sopão solidário

Palestra sobre violência contra a mulher e combate ao racismo (Vereadora Bia Caminha)

Palestra sobre dignidade menstrual (Mandata Coletiva Bancada das Mulheres Amazônidas)

Distribuição de panfletos sobre violência de gênero (Comissão de Mulheres e Advogadas da OAB-PA)

Como chegar

Pôr no GPS: “Evandro Bona, 3380” ou “Terreiro Recanto dos Orixás” ou “Tanaka Hidroponia”

Pontos de referência: Estrada do Itaiteua e Rua da Escola de Pesca