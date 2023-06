Terminal BRT de São Brás tem funcionamento alterado devido novo furto de fiação elétrica

O terminal do BRT em São Brás está funcionando parcialmente nesta terça-feira (27), com o embarque e desembarque realizados somente pela avenida Governador José Malcher. A medida é necessária devido novo furto de fiação elétrica, ocorrido nesta madrugada. A informação foi divulgada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), por volta das 10h desta terça-feira.

Segundo a Semob, uma equipe já está trabalhando para reestabelecer o serviço no terminal. A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que realiza rondas nos bairros, que inclui as estações do BRT, para ajudar na prevenção de casos de furto de fiação elétrica em Belém.

A GMB informou, ainda, que essa prática é descrita pelo Código Penal como crime de subtração, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa.

Dia 22 de junho de 2023, os agentes da GMB conduziram para a Delegacia de São Brás um homem de 50 anos, que estava furtando a fiação elétrica, que fica na parte subterrânea da lateral do canal da Av. Visconde de Souza Franco.

A GMB vai intensificar as rondas e a população também pode colaborar fazendo denúncias sobre esse tipo de crime, ligando para o telefone 190 e 153.