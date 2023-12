Terceiro domingo do Advento reflete sobre a importância do testemunho

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre o terceiro domingo do advento. Neste trecho do evangelho, o sacerdote diz que é evidente que a palavra que chama mais atenção é testemunho. Para ele, não resta nenhuma dúvida que a insistência ao testemunhar tem uma importância para o segmento de Jesus.

A homilia diz que o profeta João Batista revela a sua determinação em assumir com tanta coragem o testemunho. O padre Cláudio Pighin explica que testemunho é um ato de se manifestar sobre aquilo que se viu e ouviu. “João Batista quis justamente proclamar a verdade sobre Jesus, pois o viu e ouviu. Não temos aqui nenhuma nota biográfica sobre Batista, mas aquilo que é interessante sobre o evangelista é que esse grande profeta dá testemunho sobre Jesus. Ele também faz questão de esclarecer de não ser a luz , mas sim de procramá-la para quem quer fazer uma profissão de fé por Jesus”, destaca.

O padre reforça que não é possível testemunhar sem fazer um encontro pessoal, uma experiência direta com Jesus na vida. “Se não vermos e não ouvirmos, torna-se difícil pregar a verdade de Nazareno”, acrescenta o padre.

O bom cristão coloca o mestre em primeiro lugar, para deixar Deus agir. O testemunho tem como objetivo a pessoa de Jesus, por isso há conflito, pois geralmente é preciso fazer escolha entre a luz e as trevas. aceitar “Jesus ou rejeitá-lo, duas realidades incompatíveis”, observa o sacerdote.

Outro elemento que marca esse evangelho é que o profeta Batista fala de um Messias que já está presente entre nós e não de alguém que está ausente. Portanto, o verdadeiro testemunho deve ser concreto e nunca abstrato e conceitual. Deve ser presencial, vivo, que ajuda fazer o discernimento de um Deus que está próximo de todos.

“Esse testemunho nos mostra que Deus é presente, mas depende de nós descobri-lo. “Naquele tempo foi o profeta Batista que ajudou a enxergá-lo. Nos dias de hoje quem pode substituir João Batista? Creio que a comunidade cristã e seus membros, pois precisam assumir agora esse papel de indicar ao mundo a presença de Jesus”, reforça.

A missa do Grupo Liberal continua aberta ao público e acontece todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana. A comunidade é convidada a participar desses momentos de reflexão e preparação espiritual durante o Tempo do Advento.