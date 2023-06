Terceira caminhada pelo trajeto do Círio ocorre neste domingo

O terceiro “Caminho do Círio” será realizado neste domingo (18), como parte da programação do Congresso Mariano. Em fevereiro e março deste ano, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou a primeira e segunda edições deste ano. A saída será a partir das 7h, da Catedral de Belém, com chegada na Basílica Santuário. O projeto, lançado em 2022, tem o objetivo de promover a realização do percurso do Círio em qualquer dia do ano, permitindo que romeiros e turistas possam percorrer o trajeto, em caminhada orante, pagando sua promessa, ou somente apreciando o local e conhecendo a história de parte da cidade.

O percurso é o mesmo do domingo do Círio, com saída da Catedral, percorrendo Boulevard Castilhos França, avenida Presidente Vargas e avenida Nazaré, com destino à Basílica Santuário. “Vamos realizar esta edição dentro da programação do Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, para proporcionar que os participantes conheçam o trajeto do Círio vivenciando, conhecendo também um pouco dos pontos históricos ao longo percurso e sintam uma parte da emoção que é a procissão em outubro, já que estamos com um grande público de fora do estado, muitos visitando a cidade pela primeira vez”, destaca Antônio Salame, coordenador do Círio 2023.

A DFN informa que a Guarda de Nazaré acompanhará todo o percurso para garantir a segurança dos presentes. As ruas do percurso não serão fechadas, pois a caminhada será realizada normalmente pelas calçadas.

Serviço:

Caminho do Círio

Data: 18 de junho (domingo)

Hora: a partir das 7h

Local: Catedral Metropolitana de Belém, localizada na Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha

Destino: Basílica Santuário