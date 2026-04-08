‘Tarde Alegre’ tem mais uma edição e arrecada fundos para obras na Fazenda da Esperança

A Casa de Plácido, no bairro de Nazaré, recebeu mais uma edição do evento beneficente “Tarde Alegre”, nesta quarta-feira (8), promovido pelo grupo de voluntárias Amigas da Esperança. A programação teve início às 16h e contou como principal atração um bingo solidário. Foram vendidos aproximadamente 800 cartelas e todo o valor arrecadado é para terminar mais um residência da Fazenda da Esperança.

A Fazenda da Esperança atua na recuperação de pessoas com dependência de álcool e outras drogas. O evento foi criado há cerca de uma década, a iniciativa acontece semestralmente e já se consolidou no calendário solidário do grupo. A odontopediatra Sueli Mendes Ribeiro, integrante do grupo desde o início, destaca o crescimento da ação ao longo dos anos. Segundo ela, o projeto começou com a mobilização de amigas para ajudar na construção dos primeiros alojamentos da unidade. “A gente começou do zero. Hoje a fazenda já tem várias casas, horta e toda uma estrutura que também conta com doações e apoio da arquidiocese”, afirma.

TARDE ALEGRE Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal

De acordo com Sueli, o evento também tem ganhado cada vez mais adesão do público. “Começamos com cerca de 300 participantes e hoje ultrapassamos 600 pessoas. Isso mostra que a sociedade está mais engajada e reconhece a importância desse trabalho”, ressalta. Ela também explica que toda a arrecadação, incluindo a venda de alimentos durante o evento, é revertida para a instituição.

A artista plástica Gilvana Gonçalves, que também integra o grupo desde a fundação, reforça o impacto da mobilização coletiva. “Tudo é doado, seja por empresas, amigos ou voluntários. Isso acaba envolvendo toda a sociedade”, diz. Nesta edição,a programação contou com 500 a 600 participantes e cerca de 800 cartelas de bingo disponíveis.

“Cada casa construida na fazenda acolhe cerca de nove pessoas, criando um ambiente de convivência e apoio mútuo”, explica Gilvana. Ela destaca ainda que a instituição busca a autossuficiência, com produção própria de alimentos e outros itens, envolvendo diretamente os acolhidos no processo de recuperação.

Luciano Figueiredo, responsável técnico operacional da Fazenda Esperança no Pará, informa que atualmente 93 pessoas estão acolhidas na unidade de Mosqueiro, enquanto, em todo o estado, cerca de 600 pessoas já foram atendidas. Hoje, a estrutura conta com seis casas em funcionamento e a sétima em construção. “Cada edição do evento nos ajuda a dar um passo a mais, como agora, com a construção de uma nova casa”, afirma.

Além das voluntárias, o evento também conta com o apoio de participantes tradicionais de bingos beneficentes, como o contador aposentado Eduardo Augusto Correia de Barros. Ele participa de ações sociais desde a década de 1980 e destaca a importância da solidariedade. “É uma forma de retribuir tudo o que recebemos na vida, ajudando quem mais precisa. Nós somos bingueiros e percorremos por vários eventos beneficentes”, pontua.

