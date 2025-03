Solidariedade e Carnaval: veja onde doar sangue nesta Quarta-Feira de Cinzas (5)

A campanha "Doe Sangue e Faça a Festa da Vida", realizada pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) entre os dias 22 e 28 de fevereiro, garantiu um crescimento de 7,4% nas coletas em relação ao ano passado, ajudando a atender a demanda emergencial do período festivo. Apesar de estarem fechados nesta terça-feira de Carnaval (04), as unidades e postos em todo o estado voltam a funcionar em horário especial na Quarta-feira de Cinzas (05) e em horário normal a partir de quinta (06).

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização do responsável), pesar no mínimo 50 kg e estar bem alimentado. O Hemocentro Coordenador, localizado na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, em Belém, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h. O contato para mais informações é o telefone 0800 280 8118. Outras unidades estão distribuídas em cidades como Marabá, Santarém, Castanhal, Abaetetuba e Altamira. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no site do Hemopa ou através do serviço de atendimento ao doador.

Balanço da campanha

A campanha "Doe Sangue e Faça a Festa da Vida", promovida pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) entre os dias 22 e 28 de fevereiro, resultou em um aumento significativo nas doações de sangue, garantindo um reforço essencial nos estoques para o período do Carnaval. O balanço da ação aponta um crescimento de 7,4% nas coletas em comparação ao mesmo período do ano passado. No total, foram registradas 9.140 doações em fevereiro de 2025, contra 8.507 em 2024.

A iniciativa contou com parcerias públicas e privadas, atrações culturais e serviços de prevenção em saúde, incentivando a participação ativa da população. Esse engajamento foi fundamental para garantir o abastecimento de sangue durante o Carnaval, um período em que a demanda por transfusões tende a aumentar devido a acidentes e outras emergências hospitalares.

A sede do Hemopa, em Belém, liderou as doações, com 4.803 coletas, um crescimento de 11,6% em relação ao ano anterior. O hemocentro de Marabá também apresentou um aumento expressivo, passando de 841 para 1.019 bolsas, enquanto a unidade de Castanhal registrou um salto de 652 para 833 doações.

Para Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, os resultados são um reflexo do crescente comprometimento dos paraenses com a doação de sangue. “Mais um ano em que conseguimos aumentar as doações de sangue nas campanhas estratégicas de Carnaval. Esse é um ponto extremamente positivo. O crescimento de mais de 7% nas doações é significativo, pois mostra a crescente conscientização da população paraense sobre a importância desse ato", afirmou o gestor.

Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pacientes, o que significa que as doações da campanha podem ajudar até 27.420 pessoas em todo o Estado.

Serviço - Unidades do Hemopa e postos de coleta no Pará

Terça-feira - 04 de março: todas as unidades fechadas.

Quarta-feira - 05 de março:

- Belém: 7h30 às 18h

- Castanheira: 7h30 às 18h

- Metrópole: 7h30 às 18h

- Santarém: 7h às 13h

- Castanhal: 7h às 13h

- Tucuruí: 7h às 13h

- Altamira: 7h às 12h30

- Abaetetuba: fechado

- Capanema: 7h às 12h30

- Marabá: 7h às 13h

- Redenção: fechado

A partir de quinta-feira (6), os horários normais de funcionamento das unidades do Hemopa serão retomados.

Endereços e horários de funcionamento a partir de quinta

Hemocentro Coordenador - em Belém - na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e sábado, das 7h30 às 17h. Contato: 0800 280 8118.

Posto de Coleta no Shopping Castanheira - Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado, das 7h30 às 17h, e domingo, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de Coleta no Shopping Metrópole - Rodovia BR-316, nº 4.500, KM-04 – Bairro do Coqueiro (térreo do Shopping Metrópole), Ananindeua. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: (91) 3110-6685.

Hemocentro de Castanhal - Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade, Castanhal. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (91) 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (Serviço Social).

Hemocentro de Santarém - Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Bairro Aeroporto Velho, Santarém. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (93) 3524-7550 / (93) 98412-9718.

Hemocentro de Marabá - Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n, Agrópolis do Incra, Marabá. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150 / (94) 3312-9153 (WhatsApp).

Hemonúcleo de Abaetetuba - Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço, Abaetetuba.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema - Rodovia BR-308, KM-0, s/n, Bairro São Cristóvão, Capanema.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 3411-1892 / 98568-3339 (WhatsApp).

Hemonúcleo de Redenção - Avenida Santa Tereza, s/n, Centro, Redenção.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí - Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Bairro Santa Mônica, Tucuruí. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.

Mais informações podem ser obtidas pelo Alô Hemopa, no 0800 280 8118, ou nas redes sociais da Fundação.