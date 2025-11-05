Capa Jornal Amazônia
Sobrevoo de helicóptero quebra vidraças de unidade de saúde e derruba forro de casa em Belém

A acadêmica de Pedagogia, Adria Raiol, relatou os momentos de tensão que passou por volta das 9h30. Por pouco o filho pequeno dela não se feriu com a queda do forro do imóvel em que ela mora

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra Adria Raiol na cozinha, onde parte do forro da residência caiu. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Um helicóptero que voou sobre o bairro da Pedreira, em Belém, destelhou uma casa e quebrou vidraças de uma unidade de saúde na manhã desta quarta-feira (5/11). A acadêmica de Pedagogia, Adria Raiol, relatou os momentos de tensão que passou por volta das 9h30. Por sorte, ninguém se feriu.

Ela contou que chegou a cogitar que os agentes estivessem “procurando um fugitivo”, pela forma que o helicóptero passou tão perto do imóvel em que reside. Segundo Adria, o filho dela, de apenas dois anos de idade, estava brincando na cozinha no momento do incidente e por pouco não foi atingido por um dos forros que desabaram da casa. Já a estudante estava no quarto do pai dela, tomando café. Lá, parte do forro também caiu.

 “Acabou que, pela força que eles estavam sobrevoando, caiu o forro da minha casa, sujou tudo, é um prejuízo. E quase cai na cabeça do meu filho, que tem 2 anos. Nunca passei por isso, achei que estivesse em uma perseguição ou que estava devendo alguma coisa. Fiquei apavorada”, afirmou.

image A imagem em destaque mostra a equipe do Comando Operacional Conjunto Marajoara na avalição dos danos. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ao lado do imóvel há a Unidade Básica da Pedreira (UBS). Com o sobrevoo, vidraças foram destruídas. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disse que a UBS segue com atendimento normal. 

O Comando Operacional Conjunto Marajoara informou que um helicóptero HM1 – Pantera do Exército Brasileiro teria causado o destelhamento de imóveis na região. “(...) O Destacamento de Aviação do Exército realizou adestramento (treinamento) com emprego de caçador em proveito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI PR), oportunidade na qual houve um sobrevoo em baixa altura, a fim de serem atendidos os requisitos do treinamento”, informou.

Além disso, equipes do Comando Operacional Conjunto Marajoara foram enviadas aos locais, onde foram constatados apenas danos materiais, “de modo que as medidas decorrentes para reparos e ressarcimentos sejam imediatamente tomadas”.

Por fim, o Comando ressaltou que helicópteros das Forças Armadas estão sendo empregados no contexto da COP 30 em várias missões, como, por exemplo, “operações de busca, salvamento, infiltração de tropa, adestramento”. E que “em certas ocasiões, as aeronaves militares podem operar em baixa altura”.

Belém
.
