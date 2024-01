Sisu 2024: resultado da seleção será divulgado na terça-feira (30); saiba como acessar

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2024) será publicado na próxima terça-feira, 30 - anunciou o Ministério da Educação (MEC). Os mais de um milhão de estudantes inscritos poderão conferir quem conquistou uma das 264.181 vagas que foram disponibilizadas em todo o Brasil. A confirmação dos resultados do SiSU 2024 pode ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

No Pará, 2.495 vagas foram ofertadas por meio do Sisu. Ao todo, o Estado tem duas instituições federais que aderem ao sistema: a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), sendo a instituição paraense com o maior número de oportunidades (1.360); e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com 1.135 vagas.

Segundo o último levantamento realizado pelo MEC, os cursos mais desejados são os de Medicina, Direito, Administração, Psicologia e Enfermagem.

Os estudantes aprovados devem efetuar sua matrícula entre os dias 1º e 7 de fevereiro. As instituições de ensino serão responsáveis pela liberação desse cronograma e das informações de matrícula. Aqueles que não foram selecionados podem optar pela lista de espera do Sisu, manifestando interesse pelo sistema entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

Edição única em 2024

A partir de 2024, o Sisu terá apenas uma edição anual. O programa, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas em todo o país com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), costumava ser realizado duas vezes por ano. Criado em 2009 e implementado em 2010, o Sisu reunirá as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior em uma única plataforma.

Calendário do SiSU 2024

Resultado: 30/01;

Matrículas da 1ª chamada: 01 a 07/02;

Manifestação de interesse na lista de espera: 30/01 a 07/02.

Mais informações e detalhes podem ser encontrados no edital do SiSU 2024.