Sindmepa não recebe comunicado de paralisação referente ao PSM da 14 

Na última sexta-feira (30), profissionais de saúde do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14 de Março) fizeram denúncia e informaram sobre uma possível paralisação dos médicos. Mas de acordo com nota do Sindicato dos Médicos (Sindmepa), enviada à reportagem nesta segunda-feira (3), nenhum comunicado de paralisação referente ao PSM da 14 foi feito.

A nota do Sindicato dos Médicos do Pará diz “O Sindmepa não recebeu nenhum comunicado de paralisação referente ao PSM da 14”. Diante disso, entende-se que o atendimento está normal na unidade de saúde.

A denúncia foi feita na última quinta-feira (29) por um profissional que não quis se identificar. “Gostaria de denunciar a situação de falta de pagamento dos médicos. A partir de sábado, não há escala de médicos para o hospital, que ficará sem os profissionais. É possível uma greve dos médicos da porta do Pronto Socorro da 14 de Março. Além disso, a enfermagem do local está em greve desde quinta (29)”, informou um denunciante.

Médicos terceirizados que atuam no Hospital Pronto Socorro Municipal, no Umarizal, em Belém, denunciam o atraso no pagamento dos salários, além de problemas na estrutura do prédio, que atende doentes da capital e de vários municípios paraenses.

Um desses problemas seriam os aparelhos de ar condicionados das áreas de pediatria e clínica médica do HPSM, que estariam quebrados há mais de 3 meses.

Sobre as centrais de ar, ainda na sexta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) acrescentou que o “Departamento de Serviço Gerais da Sesma tem trabalhado na manutenção das centrais, sendo que a situação na pediatria esta semana foi resolvida por meio de uma manutenção preventiva e que ainda falta instalar novas centrais no espaço”, diz a nota.