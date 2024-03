Shopping realiza ação de lazer para mais de 450 crianças carentes em Belém

Páscoa é sinônimo de união e compartilhamento. Pensando nisso, para celebrar a data, a Associação Pará Solidário, em parceria com o Shopping Bosque Grão-Pará, está realizando a ação “Páscoa do Bem”, que iniciou na sexta-feira (29). A programação continua neste sábado (30) das 9h às 12h, para 450 crianças carentes de comunidades localizadas nos bairros Águas Lindas, Jurunas e Alça Viária.

A atividade está sendo realizada na área externa do Bosque e conta com brinquedos infláveis, tobogã, futebol de sabão, além de caça aos ovos e animação com Tio Mário.





Para garantir o transporte das crianças e acompanhantes, o empreendimento disponibilizará o “Bosque Bus”, serviço de transfer que facilita o acesso de turistas e clientes que estão de passagem na cidade.

"A Páscoa é um momento de confraternização. Nosso objetivo é tornar esse momento ainda mais especial para as crianças, oportunizando um ambiente seguro, lúdico e cheio de brincadeiras para que elas aproveitem e se divirtam", diz a gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha.