Shopping em Belém abre espaço para acolhimento emocional de clientes e funcionários

Um shopping localizado na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém, passa a disponibilizar, a partir desta quinta-feira, 1º de junho, um espaço de acolhimento psico emocional para clientes, colaboradores e terceirizados. A iniciativa é gratuita e pode ser acessada turante todo o horário de funcionamento do shopping, de segunda a domingo, no primeiro piso.

O projeto oferece escuta e acolhimento individualizado, além de atividades em grupo utilizando importantes técnicas terapêuticas. O objetivo do Espaço de Acolhimento Emocional é promover a saúde e o bem-estar de clientes, lojistas e funcionários do empreendimento, coordenado por uma equipe técnica especializada composta por psicanalistas, psicólogos e assistentes sociais. Os participantes contam com sigilo e discrição.

"É importante pensarmos o shopping não apenas como um local de compras, mas também como um espaço acolhedor, onde todos possam se sentir confortáveis para buscar apoio emocional.", ressalta Izabel Portela, superintendente do shopping.

A frente do projeto, o psicólogo e psicanalista Alan de Paula destaca a importância desse espaço de atendimento multidisciplinar. "O cuidado psíquico e emocional é essencial para a saúde geral das pessoas, e ter um local de acolhimento dentro de um centro de compras e próximo ao local de trabalho pode fazer toda a diferença".

Sessões em grupo

Além do atendimento individual, o serviço também oferecerá um trabalho de vivência em grupo. As sessões ocorrerão sempre às segundas-feiras e quintas-feiras, compostas por duas turmas nos períodos da manhã e da tarde. Serão utilizadas técnicas terapêuticas como musicoterapia, terapia da escrita, arteterapia, além de exercícios de respiração. A psicóloga Sônia Gaby, responsável pela coordenação desta atividade, pontua os benefícios da terapia em grupo.

"As sessões em grupo, terão em média a duração de 1h30, e permitirão um processo de autoconhecimento mais profundo, além de oferecer técnicas que ajudarão na diminuição do estresse, aumento da autoestima, controle da ansiedade e prevenção de doenças psicossomáticas", explica Sônia.

Os serviços são gratuitos. Os clientes, lojistas, funcionários e terceirizados interessados podem agendar um horário pessoalmente, dirigindo-se ao piso 1, ao lado da loja VBeauty. O Espaço de Acolhimento Emocional estará disponível durante todo o horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira a domingo.