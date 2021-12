Sexta Cultural Mariana encerra programações do Círio de Nazaré 2021

Por iniciativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), iniciada em agosto último, o Projeto Sexta Cultural Mariana ocorrerá, este mês, de forma excepcional, neste dia 17, e marcará o encerramento das programações do Círio 2021. Em geral, a Sexta Cultural transcorre na primeira sexta-feira do mês, a partir das 19 horas, na Praça Santuário. O evento reúne atrações musicais na Concha Acústica, food trucks e brinquedos para a criançada e famílias.

Para esta edição, a Diretoria de Arraial e Arrecadação da DFN traz a Banda do Corpo de Bombeiros, Coral AABB/ FENABB Júlia Mousinho, Coro Amiguinhos de Jesus e Coral da Guarda de Nazaré. “Como em 2020, este ano trouxemos muitas novidades nas programações paralelas do Círio. A Sexta Mariana foi uma delas, e tivemos um retorno muito positivo, com a presença de famílias, jovens e crianças, e por isso, pretendemos continuar em 2022”, ressalta Sérgio Reis. Ele foi empossado pelo terceiro ano consecutivo como diretor responsável de Arraial e Arrecadação da Diretoria da Festa.

Para proteção dos frequentadores do espaço, todos os protocolos de segurança serão cumpridos, além do controle de acesso à praça. A DFN reforça ser obrigatório o uso de máscaras no evento.

A Sexta Cultural Mariana neste dia 17 funcionará de 19 as 22 horas. A entrada do público será gratuita.