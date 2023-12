Sesma alerta para aumento de casos de síndromes respiratórias em Belém

Houve um aumento do número de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), infecções sazonais que ocorrem com mais frequência neste período de chuvas na Amazônia e também por causa da baixa cobertura vacinal no município de Belém, principalmente contra a Influenza.

Por isso, a Prefeitura de Belém reforça a importância da intensificação das ações de prevenção e controle da covid-19 e outros vírus respiratórios no município. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divulgou a nota técnica n° 03/2023, que é um alerta para profissionais de saúde das instituições públicas e privadas e para a população em geral sobre um possível crescimento dos casos do vírus Sars-Cov-2, síndrome respiratória aguda grave.

A Sesma detectou um aumento de atendimentos de pessoas com sintomas gripais na rede de saúde do município. E devido aos fatores que contribuem ainda mais para o aumento dos agravos à saúde como, chuvas intensas em nosso estado, aglomeração de pessoas em ambientes fechados e grande circulação na capital paraense, em decorrência as festividades de final de ano, resolveu intensificar as recomendações.

A Sesma reitera que é fundamental que a população, mesmo vacinada, continue adotando medidas para conter a propagação dos vírus na comunidade, principalmente as medidas de proteção individual e coletiva, como evitar aglomerações (comuns no período chuvoso), locais fechados e mal ventilados e contato próximo com pessoas doentes. Em caso de manifestações de sintomas gripais é necessária a utilização de máscara e o uso de álcool 70% ou água e sabão para a higienização das mãos com frequência.

Pessoas assintomáticas, que tiveram contato direto com casos confirmados da covid-19, devem permanecer em observação e reforçar as medidas de distanciamento social e o uso de máscara em todos os ambientes. A Sesma orienta que, em caso de sintomas gripais há pelo menos três dias (como febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos), a população deve procurar atendimento médico para avaliação. Os testes estarão disponíveis mediante prescrição médica.

Os testes rápidos estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cotijuba, Icoaraci, Tapanã, Jurunas e Telégrafo, além das Unidades de Pronto Atendimento (Upas), no Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Público do Município de Belém (IASB) e nos hospitais de Pronto-Socorro do Município.

A Secretaria segue também disponibilizando leitos para os pacientes com sintomas graves da covid-19, e que precisam de hospitalização.

Vacinação em Belém é suspensa durante feriado de Natal

A vacina contra a covid-19, Influenza e demais de rotina seguem disponibilizadas nas salas de imunização das Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Porém, em virtude do feriado de Natal, neste final de semana, os postos estarão fechados. O atendimento volta ao normal nesta terça-feira, 26.

A população deverá ficar atenta porque os pontos de vacinação que funcionam nas universidades não estão funcionando desde sexta-feira (22), devido ao recesso de fim de ano. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que as doses das vacinas bivalente contra a covid-19 e HPV recebidas nas últimas semanas pelo município de Belém foram todas distribuídas para as salas de vacinação da cidade das Unidades Básicas de Saúde de Belém.

Covid-19

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS), a Sesma disponibiliza a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais e para imunossuprimidos com 12 anos ou mais que tenham tomado a última dose há pelo menos seis meses.

O reforço na vacinação para esses grupos prioritários acontece em virtude da identificação de nova variante da Covid-19 no país.

As vacinas Pfizer Baby (indicada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias) e Pfizer pediátrica (indicada para crianças de 5 a 11 anos) também estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital.

Influenza

Além da bivalente, outras vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde municipais. A influenza (vacina contra gripe) está disponível desde o dia 13 de novembro, em Belém, para os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A campanha segue até o dia 29 de fevereiro de 2024. Quem faz parte do público-alvo da campanha e ainda não se imunizou também deve se vacinar.

Os grupos são:

-Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- Gestantes em qualquer idade gestacional;

- Puérperas: no período até 45 dias após o parto;

- Trabalhadores da saúde;

- Professores do ensino básico e superior;

- Idosos com 60 anos ou mais de idade;

- Povos originários;

- Pessoa em situação de rua;

- Pessoas com deficiência permanente;

- População privada de liberdade com 18 anos e mais e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa;

- Policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das forças armadas;

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (motoristas e cobradores) urbano e de longo curso;

- Trabalhadores portuários e caminhoneiros;

- Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa, que até o momento, apenas 10% da cobertura vacinal contra a Inflenza foram atingidos. A meta da Sesma é vacinar 530 mil pessoas dos grupos prioritários.

A Sesma reforça que segue normalmente com a vacinação de rotina dos calendários da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição.

Veja onde fazer teste da covid-19, mediante prescrição médica:

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Cotijuba, Icoaraci, Tapanã, Jurunas e Telégrafo:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAS): Sacramenta, Jurunas, Marambaia, Terra-Firme e Icoaraci.Hospitais de Pronto-Socorro do Município: Mário Pinotti, Humberto Maradei Pereira e Hospital Geral de Mosqueiro.

Onde se vacinar:

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, Nº 2558.

Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso- 3492.

Hospital do Exército – Tv. Marquês de Pombal – 850.

Hospital Naval - Rua do Arsenal, Nº 200.

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N.

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro.

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – ao lado da Escola Marilda Nunes.

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia.

UBS Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo – 1015 - Esquina com a Rua Nova – Pedreira.

UBS Carananduba - Av. Cipriano Santos - Pass. Santa Maria, Nº 01.

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente, S/N – Castanheira.

UBS Combu - Furo do Combu - S/N.

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285.

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba.

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa.

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664.

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N – Outeiro.

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479.

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840.

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N.

UBS Mangueirão - Rua São João.

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N.

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro.

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N.

UBS Panorama XXI - Conj. Panorama XXI QD 24 casa 11 – B – Mangueirão.

UBS Paracuri I - Pass. Maura -218 Entre a 3ª e 4ª Ruas.

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos.

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti.

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - Esquina com o Portal da Amazônia.

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval.

UBS Providência - Av. Norte.

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos – Esquina com Dr. Freitas.

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 08.

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil.

UBS Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol.

UBS Tapanã - Rua São Clemente.

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro.

UBS Tenoné II - Rua 6ª linha -S/N, ao lado da Fund. Paula Franssinete.

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme.

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Av. Pedro A. Cabral.

UREMIA - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás.