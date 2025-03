serviços ambientais e de bem-estar animal seguem até esta sexta (21) em marituba

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba (Semmas) realiza, até esta sexa-feira (21), mais uma edição do programa "Semmas + Perto de Você". A ação ocorre no Condomínio Cittá Maris (BR 316, km 12), no horário de 8 às 12 horas, onde começou no último dia 17.

O objetivo é atender os moradores dos bairros da Pedrerinha e Uriboca. A iniciativa, que busca aproximar os serviços da secretaria à população, leva atendimento gratuito para tutores de animais e promove ações de educação ambiental.

Entre os destaques da programação, o CastraMóvel, que oferece castração gratuita para cães e gatos. Segundo Beatriz Bessa, coordenadora do projeto, a ação desempenha um papel fundamental no controle populacional de animais e na promoção da saúde pública.

Entre as ações do Semmas + perto de você estão exposição do cantinho sustentável, oficina para aplicação de composteira doméstica, oficina para produção de adubo orgânico líquido, vacinação antirrábica, triagem e castração de cães e gatos. Até o momento foram realizadas sensibilização e educação ambiental a 208 famílias, e triagem em 35 cães e 67 gatos para castração.

Além da castração, o “Semmas + Perto de Você” reúne outros serviços da secretaria, incluindo distribuição de mudas e atividades de conscientização ambiental. A iniciativa reforça a preocupação com o bem-estar animal e o cuidado com o meio ambiente, levando serviços essenciais para diferentes áreas da cidade.