Moradora da Pedreira completa 103 anos na semana do Dia das Mães; vídeo

Uma belemense muito especial vai ganhar um Dia das Mães igualmente ímpar. Lourdes da Silva Santos, moradora da Pedreira, faz aniversário nesta segunda-feira (8), às vésperas do Dia das Mães. Mas, a família preferiu guardar as celebrações para o próximo domingo (14), quando toda a família estará reunida em torno da matriarca que completa nada menos que 103 anos.

Nascida em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, em 8 de maio de 1920, dona Lourdes chegou a Belém a bordo de um navio, aos 23 anos. Ao chegar na capital paraense, deixando para trás uma infância e juventude muito sofridas no estado-natal, ela conheceu um trabalhador do Cais do Porto em Belém, que se tornaria o seu companheiro de vida: João Gonçalves dos Santos.

Comemoração pelos 103 anos de Lourdes Santos reuniu familiares da senhora no bairro da Pedreira, nesta segunda (8) (Cristino Martins / O Liberal)

Com ele, Lourdes teve 9 filhos: Jozemar, Leomar, Graciela, Nazaré, Leonete, Jocimar, Leidomar, Valdelir e João, os dois últimos já falecidos, assim como seu João Gonçalves, que partiu há 34 anos. Da primeira geração vieram 22 netos, da segunda 23 bisnetos e, recentemente, a primeira bisneta.

A rotina de cuidar da família precisou ser senhora sofreu uma queda, em que fraturou o fêmur de uma das pernas, e não consegue mais andar. Porém, não perde a alegria de viver. Por isso, mantém uma rotina saudável.

Ela acorda às 8 horas. Após o café, segue na cadeira de rodas para dar um passeio no quintal e na frente da casa, onde mora na travessa Vileta, no bairro da Pedreira, palco da festa de aniversário nesta segunda-feira. À tarde, ela descansa e, depois, permanece na frente da casa para observar o movimento das pessoas na via pública. Aliás, Lourdes Santos sempre gostou de estar perto das pessoas, de celebrar a vida.

Quando termina o passeio, dona Lourdes toma banho e faz um lanche. Para cuidar da saúde física, ela recebe serviços de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

Alegria de viver

"É um presente de Deus, a nossa mãe fazer 103 anos na semana do Dia das Mães; o dia do aniversário dela é uma data muito especial e marca todos os anos o Dia das Mães", afirma a servidora pública e filha de dona Lourdes, Leomar Silva Santos, 72 anos.

Para Leomar, a alegria de viver e o companheirismo do marido foram dois fatores essenciais à longevidade de dona Lourdes. "Eu não me esqueço que ela me disse: 'Filha, procura sempre ter a sua segurança de vida', ou seja, ter um trabalho, buscar a estabilidade financeira, seguir um caminho consistente", conta a filha Leomar.

A dona de casa Lourdes Santos acompanhou a modificações ocorridas na sociedade, em especial as conquistas das mulheres. A idosa garante que tem satisfação em bordar, costurar, cozinhar e, sobretudo, conversar.

Família festeira

Além do aniversário de dona Lourdes neste mês de maio, outra festa também toma conta da família dela em junho. A quadra junina nunca passa em branco na casa da senhora, porque os familiares se transformam na "Família Buscapé" para pular o São João. Nos altos da casa, está a imagem do santo protetor.

Outra festa para a família de dona Lourdes é quando o Clube do Remo sai vencedor de uma partida, em especial, contra o rival Paysandu. Afinal, todos na casa são remistas de coração. A alegria da turma tem como fio condutor a presença de Lourdes, que "sempre foi nosso guia, nos conduzindo pela vida", como diz Leomar.

"O aniversário da mãe é uma felicidade muito grande, ela é a nossa referência e tem todo o nosso amor", declara o filho Jozemar Santos.