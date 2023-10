Semas divulga previsão do tempo para este domingo, dia de jogo do Paysandu

O Paysandu precisa apenas de um empate para conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro sem depender de ninguém. A equipe bicolor entra em campo neste domingo (1°), às 17h30, no Estádio Mangueirão, contra o Amazonas.

E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou a síntese das condições meteorológicas para o dia 30 de setembro, sábado, e para o dia 1º de outubro, domingo. A análise das condições meteorológicas para este fim de semana evidenciam a atuação de uma massa de ar seco em superfície, favorecendo o predomínio de tempo bom e temperaturas elevadas durante o dia.

Mas, ressalta a Semas, que a circulação local, aliada à disponibilidade de calor e umidade, contribui para a formação de pequenas áreas de instabilidade, que contribuem para a ocorrência de eventos de chuva isolada entre os períodos da tarde e da noite.

Previsão para região metropolitana de Belém neste domingo é a seguinte:

Manhã: céu claro e parcialmente nublado, sem chuva.

Tarde: tempo parcialmente nublado, baixo indicativo de chuva

Noite: céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva

Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 35º/ 36% e a mínima de 24% e umidade relativa do ar variando entre 45% a 85%. Ventos fracos a moderados de nordeste -leste.