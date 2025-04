Semana Santa terá predomínio do sol e pancadas de chuva no Pará

A Semana Santa deverá ter dias com predomínio do sol e pancadas de chuva. É o que indica a previsão do tempo feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em todo o Estado do Pará. O boletim aponta que nesta sexta-feira (18) e sábado (19), a Região Metropolitana de Belém (RMB) terá tempo bom com bastante sol pela manhã e tarde e pancadas de chuva no final do período, mas, com baixo volume pluviométrico. A previsão muda para o domingo de Páscoa (20) e a segunda-feira (21), Feriado de Tiradentes, que terão dias encobertos por nuvens e chuvas intensas.

“Sexta e sábado teremos poucas chuvas, o sol predominará durante o dia e as pancadas de chuva, de curta duração, poderão ocorrer da tarde para a noite”, comenta o meteorologista José Raimundo Abreu. “No domingo a nebulosidade deve aumentar. A partir das 11h haverá chuvas em várias horas no período da tarde e da noite. Não será aquela chuva intermitente, mas dará uma pancada de chuva e abrirá o tempo”, complementa.

Em Belém, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 22 °C e 24 °C e as máximas devem ficar entre 33 °C a 34 °C. Os índices pluviométricos na capital devem oscilar entre 10 mm e 20 mm. As outras regiões do Pará registrarão poucas mudanças na comparação com a capital. A zona de convergência intertropical deve gerar pulsos de chuva na região litorânea, em municípios como Bragança, Salinas e Marapanim. Entretanto, logo após as pancadas de chuva o tempo volta a ficar limpo.

A região sul do Pará terá poucas chuvas, com predomínio do sol na sexta e sábado. Podem ocorrer pancadas de chuva de curta duração no domingo na região sul e sudeste. As temperaturas começam a aumentar gradativamente. Em Conceição do Araguaia e Redenção, as mínimas ficarão entre 21 °C e 23 °C e as máximas entre 33 °C e 35 °C.

Já na região oeste do Pará, as manhãs serão ensolaradas com chuvas pelo período da tarde e na madrugada. Em Santarém, Óbidos, Monte Alegre e Altamira predominará o céu nublado, com chuvas somente no período da tarde para noite. As mínimas ficam entre 22 °C e 24 °C e as máximas variam de 32 °C a 34 °C.

De acordo com o pesquisador, a previsão do tempo e as temperaturas já começam a indicar o fim do período chuvoso. Em abril os índices pluviométricos estão abaixo do esperado para o mês.

“O total de chuvas é inferior a 200 mm. Estamos com 190 mm, e a média histórica é 465,5 mm. Muito provavelmente não iremos alcançar essa média. O mês de abril não atingirá a média histórica, ficaremos uns 15% abaixo”, observa José Raimundo. Maio continuará registrando diminuição progressiva das chuvas.