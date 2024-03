Semana Santa: Feira do Pescado começa na próxima quinta-feira (27); veja os pontos de venda

A Feira do Pescado começa na próxima quarta-feira (27) e segue até quinta-feira (28), disponibilizando para a venda diversas espécies de peixe na Grande Belém. Na capital, serão montados quatro pontos de venda. Além dos já tradicionais, como a sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), no prédio do Centur, no bairro de Nazaré, e a Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, a programação será realizada nas Usinas da Paz do Guamá e do Bengui. Em Ananindeua, a feira funcionará na Usina da Paz no bairro Icuí-Guajará.

A realização da Feira do Pescado é uma articulação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), por meio da Coordenação de Pesca e de Aquicultura, com as prefeituras municipais que aderirem à programação. Segundo o coordenador de Pesca da Sedap, Salomão Guimarães, a organização da Feira do Pescado espera que sejam ofertadas, no mínimo, 100 toneladas de pescado, das mais variadas espécies.

Além das já conhecidas - pescada-amarela, pescada-branca, filhote e dourada –, serão ofertados caranguejos oriundos do manguezal de Augusto Corrêa, município do nordeste paraense. “Estaremos ofertando entre 1.200 a 1.500 caranguejos, conforme acordado com o produtor do município. Também teremos a venda de piramutaba, com o valor de R$ 7,00 o quilo”, adiantou.

Ele esclareceu, ainda, que na próxima semana a organização do evento divulgará a tabela com todas as espécies que serão ofertadas e os respectivos preços praticados nos pontos de venda. Também de acordo com ele, a secretaria tem realizado frequentes reuniões com os representantes dos municípios, com a finalidade de obter um amplo número de adesões à tradicional programação.

O esperado, frisou o coordenador, é que no mínimo 55 prefeituras atuem em parceria com a Sedap, que trabalha também por meio das suas regionais. “Na próxima sexta-feira (22) estaremos entregando os kits para os representantes das prefeituras que irão aderir à tradicional programação. Esse kit contém bonés, camisas, avental e banner com a logomarca da Feira do Pescado”, reforça Salomão Guimarães.

Planejamento

Em Belém, o coordenador pontua que a programação será conjunta entre Sedap e Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon). No dia 22 de fevereiro, representantes de 14 instituições envolvidas no planejamento da Feira do Pescado se reuniram na sede da Secretaria para estabelecer as ações que serão postas em prática, com o objetivo de garantir que o pescado da Semana Santa chegue à mesa da população.

Decreto

No último dia 11 de março, o governo do Estado publicou o Decreto nº 3.755/2024, que suspende a emissão de documentos necessários para a movimentação de todas as espécies de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (salgado) para fora do Estado do Pará, no período de 14 a 28 de março de 2024.

A legislação considera o incremento na demanda de pescado no período da Semana Santa, e o consequente aumento de preços, além da necessidade de medidas administrativas que minimizem os problemas de abastecimento de pescado no período.

De acordo com o Decreto, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) está autorizada a suspender a emissão da Guia de Transporte Animal (GTA) para pescados vivos, e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) a suspender a emissão de Nota Fiscal para a comercialização e circulação do produto.

Serviço

Endereços dos pontos de venda da Feira do Pescado na Grande Belém

Datas: 27 e 28 de março

Horário: das 08h às 14h

Locais:

- Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur) – Avenida Gentil Bittencourt, 650, Nazaré - Belém.

- Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel - Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira - Belém.

- UsiPaz do Guamá - Avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

- UsiPaz do Bengui - Estrada do Bengui, ao lado do Pátio de Retenção do Detran, Bengui - Belém.

- UsiPaz Icuí-Guajará- Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência - Ananindeua.