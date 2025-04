Semana dos Povos Indígenas 2025 inicia nesta segunda-feira (14) em Belém; confira a programação

Começa nesta segunda-feira (14), em Belém, a Semana dos Povos Indígenas 2025, com o tema “Aldeando a COP 30”. O evento acontece até a próxima quarta-feira (16), sempre a partir das 9h, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A programação é gratuita e aberta ao público.

Organizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), a Semana é um espaço de encontro, celebração e fortalecimento das vozes indígenas em um momento de intensa mobilização em torno da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025.

VEJA MAIS

Cerca de 400 indígenas de diversas etnias do Pará participam da programação, que promove o diálogo entre saberes ancestrais e contemporâneos sobre o meio ambiente, as Terras Indígenas e a urgência das mudanças climáticas. A proposta, segundo a secretária Puyr Tembé, titular da Sepi, é “reflorestar as mentes” da sociedade e preparar os povos originários para terem protagonismo nas discussões globais.

“O Pará é território indígena e faz parte das nossas identidades e ancestralidades. Estamos em um ano de COP 30, que será realizada dentro da terra e os povos indígenas precisam ser ouvidos. Devemos garantir a nossa participação nos debates, para mostrar a importância nesse processo de construção de políticas públicas, de estarmos no centro dessas decisões e de mostrar a importância da demarcação dos nossos territórios como ponto principal no combate à crise climática”, afirmou a secretária.

Entre os destaques da programação estão as participações da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e da secretária nacional de Gestão Ambiental e Territorial, Ceiça Pitaguary.

Apoio e programação

A realização conta com o apoio da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa), do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e de uma ampla rede de órgãos e instituições estaduais e federais, incluindo Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), Fundação ParáPaz, Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Comunicação do Estado do Pará (Secom), entre outros.

O evento oferecerá uma série de serviços voltados à cidadania, como emissão de documentos, atendimentos de saúde, assistência social, previdência e educação. A programação inclui ainda um seminário sobre Educação Escolar Indígena, palestra sobre Caravanas rumo à COP 30 e discussões sobre a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

De acordo com Puyr Tembé, as Caravanas da Sepi já vêm promovendo a formação de lideranças indígenas sobre a COP. Nós já estamos fazendo um trabalho de informação, esclarecimento e qualificação de lideranças indígenas sobre o que é a COP, através das Caravanas, projeto da Sepi. Queremos garantir a participação deles.

A Semana dos Povos Indígenas também será espaço de valorização cultural com feiras de artesanato, desfile de moda ancestral indígena, apresentações de danças tradicionais e uma grande celebração musical no encerramento, no dia 16, no Palco dos Encantados, com artistas paraenses.

Semana dos Povos Indígenas 2025 terá espaço de valorização cultural. (Divulgação)

Confira a programação da Semana dos Povos Indígenas 2025:

📍 Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

🗓️ 14, 15 e 16 de abril | Belém

🎫 Entrada gratuita e aberta ao público

14/04 • SEGUNDA-FEIRA

08h30 – Credenciamento e Acolhimento

📍 Salão B

09h00 – Abertura da II Feira da Arte Indígena

📍 Salão B

09h00 às 12h00 – Seminário da Educação Indígena

Tema: Construção da Política Estadual da Educação Indígena do Pará

Apresentação das Consultas já realizadas

Cronograma das próximas consultas

Fechamento e considerações finais

12h00 às 14h00 – Almoço

📍 Refeitório

14h00 às 18h00 – Workshop de Produção de Conteúdo Mobile

📍 Auditório Salão B

09h00 às 17h00 – Ação de Cidadania

Serviços ofertados:

Emissão de 2ª via de CPF

Encaminhamento para 2ª via de certidões (nascimento, casamento, óbito)

Emissão de 2ª via do Título de Eleitor

Emissão da Carteira de Trabalho Digital

Geração de senha para o site GOV.BR

Foto 3x4

Ação OAB: Atendimento sobre Microempreendedorismo (MEI)

Atendimento jurídico:

Divórcio consensual

Pensão alimentícia

Registro de óbito e nascimento fora do prazo

Retificação

Reconhecimento de paternidade

Consulta de processos e orientação

15/04 • TERÇA-FEIRA

09h00 às 17h00 – II Feira da Arte Indígena

📍 Salão B

09h30 às 10h30 – Palestra

Tema: Vitimização de Meninas e Mulheres Venezuelanas Indígenas da Etnia Warao

11h00 às 12h00 – Palestra

Tema: Ancestralidade e Produção Cultural dos Povos Indígenas

👤 Com Ursula Vidal

14h00 às 18h00 – Painel: Tudo sobre a PNGATI

Tema: Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas

18h00 às 19h00 – Lançamento do Documentário “Semana dos Povos Indígenas – Pará Território é Indígena”

19h00 às 20h00 – Mostra de Beleza Indígena Ancestral

16/04 • QUARTA-FEIRA

09h00 às 17h00 – II Feira da Arte Indígena

09h00 às 17h00 – Ação de Cidadania: atendimentos médicos e serviços estéticos

09h30 – Mesa de Abertura do Seminário COP 30

10h00 às 11h00 – Apresentação COP 30

11h00 – Sessão de Perguntas e Respostas

14h00 às 15h00 – Apresentação: Espaços da COP e Delegação

15h00 às 16h00 – Sessão de Perguntas e Respostas

16h00 – Considerações Finais

16h30 às 17h30 – Ação DETRAN

Serviço: Passaportes CNH Pai d’égua

19h00 às 01h00 – Encerramento Cultural - Apresentações musicais com artistas paraenses

📍 Palco dos Encantados