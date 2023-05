Semana da Enfermagem em Belém debate a força da categoria para a saúde brasileira

“Enfermagem: uma força para a saúde brasileira” é o tema que ganha visibilidade nesta semana, nos dias 30 e 31 de maio, durante a XVIII Semana da Enfermagem. A programação, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), será no Hotel Sagres e vai contar com palestras, mesas-redondas e conferências.

Como se inscrever?

Profissionais de Enfermagem, estudantes da graduação e de cursos técnicos de Enfermagem podem participar. As inscrições são realizadas por meio de um link no site do evento. E serão efetivadas com a doação de 3 quilos de alimentos (1kg de arroz + 1kg de feijão + 1kg de macarrão), que serão doados a instituições carentes.

Maio da Enfermagem

Maio é um mês voltado para a Enfermagem, pois no dia 12 deste mês é celebrado o Dia do Enfermeiro, data escolhida para homenagear a inglesa Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem moderna. No Brasil, a data foi instituída pelo Decreto nº 2.956, de 10 de agosto de 1938.

Já no dia 20 maio é celebrado o Dia do Técnico de Enfermagem, essa data homenageia Ana Néri, pioneira da Enfermagem no país, ela foi a primeira enfermeira brasileira que se alistou voluntariamente em combates militares. No Brasil, a Semana da Enfermagem é celebrada no período de 12 a 20 de maio.

Serviço:

XVIII Semana da Enfermagem

Data: 30/05 (terça-feira) e 31/05 (quarta-feira)

Hora: 8h

Local: Hotel Sagres (Av. Gov. José Malcher, 2927 - São Brás)