Sem desperdício: saiba como aproveitar totalmente os alimentos em casa

O descarte de partes de alimentos que ainda poderiam ser consumidas é considerado desperdício e, apesar de muita gente concordar que a prática é ruim, ela é muito comum dentro dos lares, uma vez que cascas, talos, folhas e sementes acabam indo parar na lixeira. Aprender sobre aproveitamento total de alimentos pode ser a solução para o problema.

A nutricionista Thais Veloso, de Belém, explica que existem importantes nutrientes nos restos dos alimentos que costumam ser descartados, principalmente nas cascas de frutas e verduras, como a maçã e batata doce.



“Todas as cascas de frutas ou legumes apresentam os nutrientes que têm naquela fruta ou legume. Nas cascas de frutas podemos encontrar fibras alimentares, nos talos de alface, couve e folhosos e afins podemos encontrar os mesmos nutrientes que estão presentes nesses alimentos. Considerar que o alimento inteiro é nutritivo, pode motivar aos consumidores a aproveitar eles todo”, diz



Thais também destaca alternativas para essas sobras, como a casca de batata de cenoura que pode ser temperada com azeite e sal e assada no forno. Tornando-se em "chips" de batata e cenoura, sendo tão nutritivos quanto o alimento inteiro. “Casca de abacaxi para se fazer suco, casca de maracujá (a parte branca que normalmente descartamos) é excelente para a produção de geleia de casca de maracujá. Talo de couve pode ser adicionado a sucos ou cortado em cubinhos e adicionado ao arroz. Talo de brócolis pode ser adicionado a farofas temperadas, entre outras alternativas”, aponta a especialista.



Ela conclui que a principal mudança para evitar o desperdício de alimentos é o conhecimento acerca do benefício nutricional presente nos talos e cascas de alimentos, desde que em condições adequadas para o consumo. Além disso, realizar a higienização correta dos alimentos. Incluir talos e cascas em preparações de maneira criativa, como citados acima, e otimizar o tempo de preparo dos alimentos podendo higienizar e porcionar temperos como cheiro verde para ser congelado, salsinha, couve, todos higienizados e armazenados prontos para serem adicionados às preparações, incluindo os talos.

Moradoras da Cremação aprenderam a aproveitar casca de abacaxi em oficina. (Divulgação / Agência Belém)

Oficina de reaproveitamento

Na última quarta-feira, 29, em Belém, moradores da Cremação participaram de uma Oficina de Reaproveitamento de Alimentos, realizada pela Prefeitura, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). O projeto é um dos que integra o programa de educação ambiental e sanitária do Promaben, voltado para bairros afetados pelas obras de saneamento da Bacia da Estrada Nova (Jurunas, Condor e Cremação).

O engenheiro sanitarista e assessor do Promaben, Geovane Teixeira, sintetiza o principal objetivo do projeto: "A meta que é tornar a participação da comunidade cada vez mais ativa dentro dos programas da prefeitura e, nas oficinas de aproveitamento de alimento, reduzir cada vez mais o desperdício, fazendo com que a comunidade participante possa praticar isso dentro de casa e, até mesmo, tornar isso uma fonte de renda".



(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)