Seis a cada 10 pessoas com dengue no mundo são brasileiras, diz OMS

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), neste ano de 2023, foram registrados 5 milhões de casos da doença no mundo. Desse total, 2,9 milhões ocorreram no Brasil. Isso dá a seguinte média: a cada 10 pessoas que tiveram dengue no mundo, seis são brasileiras.

A OMS divulgou o relatório com esses dados na quinta-feira (21). O documento informa que, globalmente, 5 mil pessoas morreram por causa da dengue em 2023. No Brasil, até agosto, o Ministério da Saúde reportou 920 mortes em consequência da doença.

O documento da OMS alerta que a dengue está se tornando mais intensa onde já era endêmica, como é o caso do Brasil, e está se espalhando para países onde historicamente a doença não circulava.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aquecimento global, que permite que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, sobreviva em novos ambientes, está entre as causas do crescimento da doença. A França, a Itália e a Espanha são exemplos de países que não conheciam a doença e tem infecções locais.

A dengue

A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Com maior incidência no verão, tem como principais sintomas: dores no corpo e febre alta. Considerada um grave problema de saúde pública no Brasil, a doença pode levar o paciente a morte.

O Aedes aegypti apresenta hábitos diurnos, pode ser encontrado em áreas urbanas e necessita de água parada para permitir que as larvas se desenvolvam e se tornem adultas, após a eclosão dos ovos, dentro de 10 dias.

A infecção dos humanos acontece apenas com a picada do mosquito fêmea. O Aedes aegypti transmite o vírus pela saliva ao se alimentar do sangue, necessário para que os ovos sejam produzidos.

No geral, a dengue apresenta quatro sorotipos. Isso significa que uma única pessoa pode ser infectada por cada um desses micro-organismos e gerar imunidade permanente para cada um deles. Ou seja, é possível ser infectado até quatro vezes Bloomberg Creative Photos/ Getty Images

Os primeiros sinais, geralmente, não são específicos. Eles surgem cerca de três dias após a picada do mosquito e podem incluir: febre alta, que geralmente dura de 2 a 7 dias, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, náuseas e vômitos Guido Mieth/ Getty Images

No período de diminuição ou desaparecimento da febre, a maioria dos casos evolui para a recuperação e cura da doença. No entanto, alguns pacientes podem apresentar sintomas mais graves, que incluem hemorragia e podem levar à morte Peter Bannan/ Getty Images

Nos quadros graves, os sintomas são: vômitos persistentes, dor abdominal intensa e contínua, ou dor quando o abdômen é tocado, perda de sensibilidade e movimentos, urina com sangue, sangramento de mucosas, tontura e queda de pressão, aumento do fígado e dos glóbulos vermelhos ou hemácias no sangue

Dengue no Brasil

Do total de casos no Brasil, 1.474, ou 0,05% do total, foram de dengue grave, também chamada de dengue hemorrágica. O país é o segundo da América do Sul com o maior número de casos.