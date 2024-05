Santa Missa no Grupo Liberal ensina sobre a Santíssima Trindade neste domingo (26)

A tradicional Santa Missa, celebrada sempre aos domingos na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, trouxe, desta vez, o ensinamento a respeito da Santíssima Trindade. Ministrada pelo padre Cláudio Pighin, a celebração litúrgica explicou como o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo podem ser um só Deus.

A lição se fundamentou em várias passagens bíblicas que indagavam sobre o agir de Deus no meio do seu povo, desde os tempos do profeta Moisés, mas centrou-se no texto do evangelho de Mateus, que relata a história de Jesus ressuscitado diante dos onze apóstolos, que se prostraram, reconhecendo-o como o verdadeiro Deus. Apesar disso, o evangelista cita que alguns dos que estavam presentes hexitaram e questionaram a ressurreição.

Com isso, padre Pighin reflete que, às vezes, a vida cristã pode ser marcada por dúvidas, mas Deus nos convida a crer nele mesmo quando não somos capazes de compreender completamente sua mensagem, à semelhança do que pode acontecer com o mistério da Trindade.

Flávia Melo, 42, e Fernanda Arruda, 10, celebraram a Santíssima Trindade em missa ministrada na sede do Grupo Liberal. (Camila Guimarães / Especial para O Liberal)

Entretanto, para a estudante Fernanda Arruda, de 10 anos, a mensagem ficou bem clara. Ela esteve na missa, acompanhada da família, e foi à frente responder às perguntas do padre sobre 'o que é a Trindade'. Para ela, não houve dúvida:

"É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas em um só Deus. Assim como numa família, que tem vários membros e eles têm papéis diferentes, mas formam uma só família", disse a menina.

Para a mãe dela, a fisioterapeuta Flávia Melo, 42, que frequenta todas as missas dominicais na sede do Grupo Liberal, é muito importante manter a família aprendendo sobre a Palavra de Deus: "Eu comecei a organizar as crianças para que eles pudessem estar participando da missa e eles gostaram. Eu sempre tento estar ajudando como eu posso".

Padre Cláudio Pighin encerrou a celebração convidando os fiéis para a missa de Corpus Christi, que deve ser realizada na próxima quinta-feira, 30, na sede do Grupo Liberal.