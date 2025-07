Saiba qual o melhor horário para pegar estrada no Pará neste fim de semana

Se você vai viajar neste último final de semana de julho, é importante ficar atento ao melhor horário para pegar a estrada no Pará e evitar congestionamentos. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a previsão é que cerca de 68 mil veículos saiam da Região Metropolitana de Belém a partir desta sexta-feira (25), em direção ao interior do estado.

O melhor horário para viajar de carro no Pará, segundo o diretor Técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, é logo cedo, a partir das 6h da manhã, ou após as 22h, quando o fluxo de veículos nas principais rodovias tende a ser mais tranquilo. “Apesar da tradição dos paraenses em viajar aos finais de semana de julho, estamos em um período do mês em que as pessoas já não dispõem de tantos recursos para gastar. Além disso, a maioria já viajou, e não temos mais os shows em Salinópolis, para atrair tantos veranistas”, avaliou o diretor.

Mesmo com expectativa de fluxo um pouco mais leve, a BR-316 e outras estradas estaduais continuam com monitoramento intensificado por meio da Operação Verão 2025, que inclui agentes de educação e fiscalização de trânsito, além de videomonitoramento em tempo real.

A fiscalização está atenta a irregularidades como documentação vencida, não uso do cinto de segurança, excesso de passageiros, ausência de capacete em motociclistas e veículos com registro de roubo ou furto.

Além disso, o Detran comemora os bons resultados no combate à embriaguez ao volante. Do total de 12.160 testes de alcoolemia aplicados desde o início da operação, apenas 98 motoristas testaram positivo, o que representa menos de 1% dos condutores.

Por isso, se você está planejando sair de carro neste fim de semana, programe-se para os melhores horários e redobre os cuidados com a segurança no trânsito. Para evitar imprevistos, revise a documentação, respeite os limites de velocidade e use sempre os equipamentos obrigatórios.

Resumo para quem vai pegar a estrada no Pará:

Previsão de saída: 68 mil veículos a partir de sexta (25)

Melhores horários para viajar: a partir das 6h da manhã e após as 22h

Rodovias com maior movimento: BR-316 e estaduais de acesso ao interior

Operação Verão 2025: fiscalização reforçada em todo o estado

Dica de segurança: não misture álcool e direção, revise seu veículo e viaje com responsabilidade