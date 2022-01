Saiba onde se vacinar na grande Belém nesta quinta (13/01)

A capital paraense segue imunizando a população nos mais de 70 pontos nesta quinta-feira (13). Além destes pontos, a imunização também está sendo ofertada na “Carreta da Saúde”, ação que faz parte do projeto 'TerPaz, Formação Profissional'. A unidade está localizada em frente a Usina da Paz da Cabanagem. A iniciativa segue até a próxima sexta-feira (14). Por enquanto, Belém segue sem vacinas contra a gripe e o Ministério da Saúde ainda não confirmou o envio de doses extras, apesar de a prefeitura trabalhar com a previsão entre março e abril.

Pontos de vacinação nas unidades básicas de saúde:

1. UBS Castanheira, rua 1º de Dezembro, entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente;

2. UBS Combu, Ilha do Combu;

3. UBS Portal da Amazônia, R. Osvaldo de Caldas Brito, 39, Jurunas;

4. UMS Águas Lindas, Rua Conjunto Verdejante I, 0, Águas Lindas;

5. UMS Bengui II, Passagem Macciel, Bengui;

6. UMS Cabanagem, R. São Paulo, s/n , Cabanagem;

7. UMS Condor, R. Lauro Malcher, 285, Condor;

8. UMS Cotijuba, R. Manoel Barata, 840, Icoaraci;

9. UMS Cremação, R. dos Pariquis, 2906 - Cremação;

10. UMS Curió-Utinga, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n, Curió-Utinga;

11. UMS Fátima, Rua Domingos Marreiros, 1816, Umarizal;

12. UMS Guamá, R. Barão de Igarapé Miri, 479, Guamá;

13. UMS Icoaraci, R. Manoel Barata, 840 - Icoaraci;

14. UMS Jurunas, R. Eng. Fernando Guilhon, s/n, Condor;

15. UMS Maguari, Alameda Ns-15, 43, Coqueiro;

16. UMS Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, s/n, esquina com a oitava rua;

17. UMS Marambaia, Av. Augusto Montenegro, Marambaia;

18. UMS Outeiro, R. Manoel Barata, Ponta Grossa;

19. UMS Paraiso dos Pássaros, Tv. Beija-Flor, Maracangalha;

20. UMS Pratinha, Av. Arthur Bernardes - Pratinha;

21. UMS Providência, Av. Dos Tucanos, 391-409, Maracangalha;

22. UMS Sacramenta, Av. Sen. Lemos, 1840, Sacramenta;

23. UMS Satélite, Tv. We-8, Coqueiro;

24. UMS Sideral, R. Sideral, S/N, Parque Verde;

25. UMS Tapanã, R. São Clemente, 3300, Tapanã;

26. UMS Tavares Bastos, Av. Rodolfo Chermont, 170, Marambaia;

27. UMS Telégrafo, R. do Fio, Telégrafo;

28. UMS Terra Firme, Passagem São João, 170, Terra Firme;

29. UMS Vila da Barca, Travessa Coronel Luiz Bentes, 80,Telégrafo;

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família:

1. USF Aeroporto, Rua dos Passos S/N, Mosqueiro;

2. USF Água Cristal, Rua da Mata, Passagem União, 21 - Marambaia;

3. USF Barreiro I, Passagem Mirandinha Nº 367, Barreiro;

4. USF Barreiro II, Passagem São Sebastião S/Nº, Barreiro;

5. USF Canal do Galo II, Travessa Humaitá S/Nº Entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa, Pedreira;

6. USF Canal Pirajá, Travessa Barão Do Triunfo, Nº1015, Esq. Com Rua Nova. Pedreira;

7. USF Carananduba, Avenida Cipriano Santos. Passagem Santa Maria Nº 01 – Ponte do Cajueiro, Carananduba;

8. USF Eduardo Angelim, Conjunto Eduardo Angelim, Avenida 17 De Abril, S/Nº, Educardo;

9. USF Fana, Rua Tucumaeira S/Nº, Estrada do Fama, Nº72, Outeiro;

10. USF Fidelis, Rua Pantanal S/Nº, Fidelis/ Outeiro;

11. USF Furo das Marinhas, Rodovia Augusto Meira Filho S/Nº, Furo das Marinhas;

12. USF Panorama XXI, R. Dos Comerciários, Nº 108, entre Rodovia Mário Covas e Rua Benjamin, Cabanagem;

13. USF Paraíso Verde, Avenida João Paulo Ii S/Nº – Prox. A Área da Cosanpa, Curió-Utinga;

14. USF Parque Guajará, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, S/Nº, Parque Guajará;

15. USF Parque Verde, Rua Da Yamada, Próx. Ao Emaús, Parque Verde;

16. USF Quintas dos Paricás, Residencial Quintas dos Paricás, R. 12;

17. USF Radional II, Passagem Radional II, 58, Condor;

18. USF Souza, Avenida Almirante Barroso, Setrans, Souza;

19. USF Sucurijuquara, Estrada da Baia do Sol S/Nº, Sucurijuquara, Mosqueiro;

20. USF Tenoné II, Passagem Sexta Linha, s/n, Tenoné;

21. USF Terra Firme, R. São Domingos, 414, Terra Firme.

Pontos de vacinação nos centros de Referência da Assistência Social (Cras) horário de 08h às 13h:

1. Cras - Aurá – BR-316, km 6 (Granja Modelo), Aurá;

2. Cras – Barreiro, TV. Djalma Dutra, 265 (entre municipalidade e Rua do Una), Telégrafo;

3. Cras - CAD ÚNICO – Rodovia Augusto Montenegro, 6955, Cidade Jardim II, Q-2, lote 5, Tapanã;

4. Cras – Cremação, Avenida Alcindo Cacela, 2993, Cremação, Próximo à Praça Dalcídio Jurandir;

5. Cras – Guamá, Rua Augusto Corrêa, 494 (próx. Ao 1º portão da UFPA), Guamá;

6. Cras - ZOÉ GUEIROS, Conjunto Cordeiro de Farias, Rua Yamada, AL. 29, s/n – Tapanã;

7. Cras –Jurunas, Rua dos Mundurucus, 360, entre Tv. Breves e Av. Bernardo Sayão, Jurunas;

8. Cras –Pedreira, Travessa Timbó, 1557, (entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma), Pedreira;

9. Cras - Terra Firme, Travessa Lomas Valentinas, nº 2585, Marco (Alm. Barroso/João Paulo II);

Outros pontos de vacinação:

1. CCBS-UEPA – Centro Saúde Escola (CSE), Trav. Perebebuí, 2623, Marco;

2. Escola de Enfermagem da UEPA – Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

3. FIBRA – Ambulatório de Ensino, Av. Generalíssimo Deodoro, entre Brás Aguiar e Gentil Bittencourt, 1543;

4. UNAMA – Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

5. UNIFAMAZ – Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, Reduto

Pontos de vacinação nos hospitais:

1. Hospital de Aeronáutica de Belém, Av. Almirante Barroso, 3492;

2. Hospital Geral de Belém, Praça Brasil, 850, Umarizal;

3. Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200, Cidade Velha; terças e quintas-feiras, das 09h às 17h;

4. Hospital Unimed Prime, Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1807, Guamá;

5. Unimed Batista Campos, Avenida R. Pres. Pernambuco, 388, Batista Campos;

Pontos de vacinação nos shoppings: horário de funcionamento das 10h às 19h

1. Shopping Boulevard, estacionamento G6, Av. Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

Vacinação na Região Metropolitana de Belém

Ananindeua

Inicia nesta quinta, em Ananindeua, a vacinação com a quarta dose do imunizante contra a covid-19 a pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais que tenham recebido três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional). A vacinação, das quatro doses, ocorre nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8h às 13h.

A quarta dose deverá ser administrada em pessoas que tenham 4 meses completos da última dose (terceira dose). Independente do imunizante utilizado nas doses anteriores, o imunizante utilizado será da Pfizer.

De acordo com a Nota Técnica nº 65/2021 do Ministério da Saúde (MS), entende-se por pessoas com alto grau de imunossupressão:

I - Imunodeficiência primária grave.

II - Quimioterapia para câncer.

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras.

IV - Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V - Uso de corticóides em doses > ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por > ou igual a 14 dias.

VI - Uso de drogas modificadores da resposta imune.

VII - Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.

VIII - Pacientes em hemodiálise.

IX - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Documentos necessários:

Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda, terceira e quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Marituba

A imunização no município de Marituba oferta todas as doses contra a covid-19, incluindo a dose de reforço. Além dos pontos, a imunização vai estar disponível no bairro Canaã ll, por meio do projeto Vacina Itinerante. A ação ocorre na travessa Ceará, próximo a academia Sem Limite, de 18h às 21h.

Pontos e horários de vacinação:

1. Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: das 8h às 12h e 14h às 22h.

2. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

3. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 7h às 16h.

4. USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 13h às 16h.

5. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 9h às 15h30.

6. USF Adalúcio Calado Gabriel (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 13h às 16h.

Santa Izabel

No município de Santa Izabel a imunização ocorre em cinco pontos das zonas rural e urbana. O serviço é ofertado de 8h às 12h. Na zona urbana a imunização ocorre na unidade de Novo Horizonte e Triângulo. Já na zona rural, estará nas unidades de Americano l e ll, Conceição do Itá e Caraparu.

Benevides

Cinco pontos de vacinação contra a covid-19 estão sendo disponibilizados em Benevides. O esquema vacinal do município oferta as três doses do imunizante.

A vacinação ocorre das 8h30 às 13h nos seguintes locais:

UBS Cohab, Igreja Quadrangular, UBS Benfica, CRAS Murinin e UBS Santa Maria.

Estão sendo disponibilizadas a primeira dose para quem ainda não atualizou o esquema vacinal; a segunda dose, de acordo com a data indicada na carteirinha; e a dose de reforço para quem realizou a segunda dose até o dia 10 de setembro.

Santa Bárbara

A vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará tem continuidade, de 8h30 às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Será aplicada a primeira dose da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos de idade. A primeira dose da Pfizer será destinada a pessoas com 18 anos de idade e mais. Serão aplicadas a segunda e a terceira dose de reforço da Pfizer.

