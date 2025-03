Saiba onde descartar material reciclável e entulho em Belém

O descarte de materiais recicláveis e entulho deve ser feita em local adequado. Atualmente, Belém possui um Ecoponto que recebe esses tipos de materiais localizado na margem direita na rua do Canal São Joaquim, entre Júlio César e Passagem Santo Amaro, no bairro da Maracangalha. O local funciona de segunda à sábado das 8h às 17h. Além de entulhos, o espaço recebe materiais como plástico, papel, vidro, óleo de cozinha, pilhas e baterias.

O Ecoponto foi criado pela Prefeitura Municipal de Belém para receber e dar destinação adequada para materiais recicláveis e entulhos. A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) planeja ampliar o total de Ecopontos na capital paraense para cinco até o final de 2025. Atualmente, somente o Ecoponto do Canal São Joaquim está em funcionamento em Belém. Os locais onde esses quatro novos Ecopontos irão funcionar em diferentes bairros ainda está sendo estudado para atender as localidades mais críticas de descarte irregular de lixo.

A população pode levar para o Ecoponto materiais recicláveis e entulhos sem limitação de quantidade. No local, os materiais são separados e tem uma destinação correta. A população de Belém também tem a opção do Disque Entulho para solicitar o recolhimento de até um metro cúbico de entulho, o que corresponde a uma caixa d'água de mil litro. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp (91) 98405-3100.

A titular da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), Thayta Martins, ressaltou que estão previstos 16 novos ecopontos no contrato de concessão da limpeza urbana. A localização de cada um seguirá o mapeamento fornecido pela Sezel, para priorizar zonas críticas de descarte irregular de resíduos.

Um trabalho técnico de fiscalização da Sezel mapeou 202 pontos críticos de descarte irregular de lixo e entulho na capital paraense. “A escolha desses locais onde serão instalados os ecopontos está sendo avaliada a partir disso, para que a gente tenha eles muito bem pulverizados em toda a cidade pra gente conseguir mitigar ao máximo esses pontos de descarte”, acrescenta Martins.

O contrato estabelece que cada ecoponto tenha pelo menos 1.200 metros quadrados. “É um espaço próprio para atender, principalmente, a população que não tem condições de contratar empresas para fazer a destinação final. É importante ressaltar, também, que nós disponibilizamos o serviço de Disque Entulho gratuito que recolhe até 1 metro cúbico de entulho e restos de podas de árvore”, orienta Martins.

Outra forma de combater o descarte irregular é o incentivo às cooperativas de recicláveis, prestado pela Sezel. Após a visita ao Parque Urbano São Joaquim, a secretária de Zeladoria e Conservação Urbana vistoriou a reforma da Concaves (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis), localizada no bairro da Condor. As obras começaram no ano passado, com recursos da Itaipu Binacional e apoio da Prefeitura de Belém. Nos próximos dias, com a implementação dos 22 Locais de Entrega Voluntária, os LEVs – que são recipientes de coleta de lixo seco –, as cooperativas da capital deverão receber o que for coletado nos LEVs. Haverá ações educativas para uso desses espaços pela população.