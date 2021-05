Rodoviários de Ananindeua podem se vacinar contra a covid-19 nesta sexta-feira (28)

Ainda na sexta-feira (28), Ananindeua realiza o segundo dia de vacinação para os trabalhadores rodoviários moradores do município. A Prefeitura Municipal destinou um posto de vacinação específico para a categoria, na Paróquia São Lucas Evangelista, no conjunto Guajará I, no Coqueiro, das 8h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) estima que 1.500 profissionais rodoviários moradores de Ananindeua devem ser vacinados nos dois dias de vacinação (quinta e sexta).

Os trabalhadores rodoviários devem apresentar, além dos documentos pessoais como RG, CPF ou Cartão SUS, também o comprovante de residência no nome da pessoa (conta de luz, IPTU ou título eleitoral), crachá da empresa em que trabalha indicando sua função.