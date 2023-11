Rodoviários das estações do BRT de Belém paralisam atividades nesta quarta (29)

Bilheteiros que trabalham nas estações do BRT de Belém paralisaram as atividades na manhã desta quarta-feira (29). Os trabalhadores reclamam de insegurança e más condições de trabalho.

De acordo com o diretor de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de Belém (Sintrebel), Luciano Silva, algumas estações do BRT já estão há semanas sem energia elétrica, por conta de roubos de cabos, e nenhuma delas dispõe de água para consumo. Além disso, os assaltos são constantes. Ainda segundo Silva, a Estação do Maguari tem duas marcas de tiros, o que exigiria vidros blindados para proteger os trabalhadores.

Como forma de cobrar melhores condições de trabalho, os bilheteiros, com apoio do Sintrebel, fecharam completamente a Estações do Maguari e da Maracacuera no início da manhã. O diretor do sindicado afirmou que as atividades permaneceriam paralisadas enquanto os bilheteiros aguardavam a presença de representante da empresa que gerencia as unidades, para negociar. Contudo, antes das 12h, as unidades já haviam sido liberadas.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) foram acionados para esclarecimentos.

Em nota, o SETRANSBEL informa que a venda de passagens nas estações e terminais do BRT Belém, é realizada por colaboradores contratados do SETRANSBEL.

Quanto a administração e gestão dos espaços físicos do BRT Belém, incluindo a construção, manutenção, ampliação e segurança, bem como a disponibilidade das equipes de apoio para a organização e limpeza nos espaços, compete exclusivamente ao órgão gestor (SeMob) e a Prefeitura de Belém.