Rodoviária de Belém deve receber mais de 12 mil passageiros no feriadão de Páscoa e Tiradentes

O Terminal Rodoviário de Belém se prepara para um grande fluxo de passageiros durante o feriadão prolongado de Páscoa e Tiradentes. A expectativa é de que cerca de 12.900 pessoas circulem pelo terminal, entre embarques e desembarques. O número representa um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2024, segundo estimativas da administração.

Desse total, 9.300 devem embarcar em direção ao interior do estado ou a outros estados brasileiros, enquanto 3.600 passageiros devem desembarcar na capital para aproveitar o descanso prolongado ou visitar familiares.

Entre os destinos mais procurados dentro do Pará estão cidades como Castanhal, Baião, Cametá, Acará, Salinas, Bragança, Parauapebas e Tauá, que atraem tanto por laços familiares quanto pelas paisagens naturais e eventos locais. Já para fora do estado, os principais destinos são Goiânia, Fortaleza, São Luís, Teresina e São Paulo.

A movimentação intensa deve se concentrar nos dias que antecedem o feriado e também no retorno, com reforço de horários extras por parte das empresas para atender à demanda. A orientação para os passageiros é que se antecipem na compra de passagens e cheguem com antecedência ao terminal para evitar transtornos.

Veja a lista completa

Destinos mais procurados dentro do Pará:



1.Castanhal

2.Baião

3.Cametá

4.Acará

5.Salinas

6.Bragança

7.Parauapebas

8.Tauá

Destinos interestaduais:



1.Goiânia (GO)

2.Fortaleza (CE)

3.São Luís (MA)

4.Teresina (PI)

5.São Paulo (SP)