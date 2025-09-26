Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 8ª chamada do Processo Seletivo 2025

Foram convocados candidatos para vagas em cursos ofertados nos Campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Breve, Cametá, Castanhal e Tucuruí

O Liberal
fonte

UFPA Campus Guamá (Cláudio Pinheiro / O Liberal / Arquivo)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira (26), a 8ª chamada da repescagem do Processo Seletivo 2025 (PS 2025). Foram convocados candidatos para vagas em cursos ofertados nos Campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Breve, Cametá, Castanhal e Tucuruí. A habilitação ao vínculo institucional deve ser feita no Cadastro Online de Calouros para o preenchimento de dados e envio de documentação que deve ser realizado até às 17h do dia 30 de setembro. A relação dos aprovados pode ser conferida on-line na na página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac).

Assim como nas chamadas anteriores, o processo de habilitação ao vínculo institucional será dividido nas seguintes fases: preenchimento cadastral e envio da documentação pelos calouros via Sistema de Cadastro Online de Calouros; validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena, para ocupantes de vagas de cotas PPI; verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD), por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para os candidatos classificados em vagas destinadas a PcD e apresentação presencial da documentação obrigatória para conferência dos deferidos.

Os prazos e as informações para a realização de todas as fases da habilitação estão disponíveis no Edital de Convocação. Perderá o direito à vaga o candidato que faltar a qualquer uma das etapas para a qual for convocado e/ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no edital ou não comprovar a cota para a qual foi classificado. Somente os candidatos que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas.

Habilitação ao vínculo institucional

Para realizar o processo de habilitação, o candidata(o) deve acessar o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), que estará aberto das 17h do dia 26 de setembro às 17h do dia 30 de setembro 2025, e preenchê-lo corretamente, incluindo toda a documentação obrigatória à vaga para a qual se classificou. O COC poderá ser acessado com o número de inscrição e o número de CPF do candidato inscrito no PS 2025.

Vale lembrar que, além dos documentos obrigatórios a todas(os) as(os) classificadas(os), em caso de ocupação de vaga destinada a um dos seguintes grupos: PCDA (Cota Adicional PcD), E (Cota Escola), EPCD (Cota Escola PcD), EQ (Cota Escola Quilombolas), EPPI (Cota Escola PPI ), ER (Cota Escola Renda), ERPCD (Cota Escola Renda PcD), ERQ (Cota Escola Renda Quilombolas) e ERPPI (Cota Escola Renda PPI), haverá a necessidade de apresentação de documentação específica, que pode ser conferida no Edital de Habilitação e na página do Ciac.

Perfil do classificado

Além dessa etapa de preenchimento do COC, o processo de habilitação ainda pode vir a ter outras fases, de acordo com o perfil do classificado, sendo elas: um procedimento de validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena e a verificação, por Comissão Multiprofissional de Verificação PcD (CMV PcD), para candidatos ocupantes de vagas de cotas PcD, conforme disposto no edital.

Somente após a análise do cadastro no COC e o deferimento dos candidatos que concluíram o preenchimento do sistema corretamente, será realizada a convocação para as demais etapas da habilitação, incluindo a conferência presencial dos originais dos documentos enviados. A convocação para todas as fases da habilitação e a definição dos prazos a serem seguidos devem ser acompanhadas na página do Ciac.

Quem não realizar o preenchimento do COC dentro do prazo previsto no edital pode vir a perder a vaga para a qual foi classificado. Já aqueles que desejarem desistir da vaga para a qual foram classificados devem enviar a solicitação de desistência para o e-mail ciac@ufpa.br, informando no assunto “DESISTENCIA_CURSO_NOME DA(O) CANDIDATA(O)”.

