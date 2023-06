Repescagem UFPA: 4ª chamada do Processo Seletivo 2023 é adiada para o final de junho

A Universidade Federal do Pará informou nesta sexta-feira (16) que não foi possível publicar a quarta chamada do Processo Seletivo 2023 ainda na primeira quinzena de junho, como previsto e esperado. Segundo a instituição, o contratempo se deu diante de intercorrências na habilitação em andamento, assim como ao cumprimento de ações judiciais. A nova previsão para a publicação da repescagem é até o final de junho, com data ainda não divulgada.

3ª chamada

No dia 16 de março, a UFPA divulgou a 3ª chamada do Processo Seletivo 2023 (PS 2023). Ao todo, 772 candidatos foram convocados para efetuar a habilitação ao vínculo institucional.