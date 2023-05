Religião e juventude: jovem de 28 anos adere à religião de matriz africana

No dicionário, a palavra “religião” significa “doutrina e crença religiosa”. Mas, na prática, ela pode ir muito além disso, servindo de refúgio para muitos jovens em momentos difíceis da vida, servindo, inclusive, de suporte emocional . Foi na Casa de Mina Iya Oxum, que o publicitário Tássio Vinícius, de 28 anos, se encontrou como um Filho de Santo - pessoa que tem compromisso com o orixá, vodum ou com demais religiões afro.

Ele diz nunca ter precisado “abrir mão” de suas liberdades como jovem para seguir a doutrina. “A gente consegue conciliar, mas é claro, temos que conseguir o que nosso Pai e Mãe dizem, até porque, muitos lugares não podemos estar, porque estamos conhecendo nosso espiritual”, ponderou Tássio.

Para Mãe Tassia de Oxum, zeladora da Casa de Mina, a juventude tem como principal papel se entregar à espiritualidade, pregando o amor, a fé e a caridade, se “educando não só o Axé, mas como ser humano também”.

"A gente acolhe com amor, então, a gente nunca visa a maldade, a gente tenta abstrair as coisas ruins, sempre rezando para Deus, os orixás, os guias amigo auxiliarem da melhor maneira o mundo e como eles estão lidando com o mundo", disse a Mãe de Santo sobre a religião ser uma das maiores aliadas do ser humano.