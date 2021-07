Região Metropolitana de Belém comemora o Dia de Nossa Senhora do Carmo

A Igreja Católica celebra nesta sexta (16) o Dia de Nossa Senhora do Carmo. Fiéis de Belém e Benevides prestam homenagens à padroeira dos carmelitas com uma festividade que ocorre todos os anos. Algumas missas serão transmitidas pelas redes sociais das paróquias.

Em Belém, a programação na Igreja do Carmo, no bairro da Cidade Velha, iniciou no último dia 12 e segue até domingo (18). Nesta sexta, dia da padroeira, haverá missa, às 7h e às 9h, presididas pelo padre Thiago Santos, da Comunidade Sementes do Verbo.

Já às 12h, a missa será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e às 18h30 pelo cônego Roberto Cavalli, cura da Catedral e vigário episcopal da Região Sant’Ana. Em todas as celebrações, haverá benção dos escapulários e após a missa das 18h30 haverá venda de comidas típicas.

Em Benevides, na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, o Círio - que ocorreu no último dia 11 - marcou a abertura da festividade com o tema “Que Nossa Senhora do Carmo estenda seu manto sobre você e sua família”.

A programação, que conta com novena e missa às 18h30, celebrada por padres convidados, vai até o próximo domingo (18). Nesta sexta-feira, as missas são às 8h e às 18h30, presididas pelo pároco padre Hélio Fronczak. Às 10h, no Convento das Carmelitas, a missa será celebrada por dom Alberto.

Após a missa do dia 18, às 8h, haverá a Bênção dos veículos e a imagem de Nossa Senhora do Carmo será levada em carro aberto pelas ruas do município. Nossa Senhora do Carmo é a padroeira de Benevides e nesse dia será feriado municipal.

As celebrações seguem mantendo os cuidados sanitários e orientações da Arquidiocese de Belém, em prevenção à covid-19. Além do distanciamento social, disponibilidade de álcool e o uso permanente de máscara, o controle de acessos é feito respeitando o limite de até 50% da capacidade das igrejas.

